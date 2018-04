Die Fans der Knappen sind komplett bedient und regen sich im Fan-Forum "Schalker Block 5" über die Leistung der eigenen Mannschaft und des Schiedsrichters auf. "Offensiv mal wieder eine Zumutung. So grandios die Abwehr auch steht und das Spiel gegen den Ball läuft, aber das kann unmöglich so weitergehen. Wenn du nicht grade heiß wegen einem Derby bist und das Adrenalin für dich spielt, sehe ich schwarz.", meint User Sonny. Ebenfalls sauer ist Drin das Ding: "Vom Schiri gnadenlos beschissen worden. Leider waren wir lange Zeit für eine Heimmannschaft zu passiv. Zudem viele Fehlpässe und oft die Bälle zu lange gehalten."

Bei NoSu ist sogar etwas Mitleid gegenüber dem Schiedsrichter herauszuhören: "Richtig schwach gespielt, Frankfurt genauso schwach. Letztlich hat der Glücklichere gewonnen, egal, die Bayern gewinnen eh den Pokal. Achja: Noch nie einen so überforderten Schiri gesehen. Bezeichnend der völlig unnötig frühe Pfiff gegen di Santo am Ende." Rauxler wird nach dem Spiel keine schöne Restwoche mehr haben: "Könnte mit der Niederlage leben, wenn es nicht so ein Beschiss gewesen wäre. So aber ist die Woche versaut."

User S2000 bekommt sich gar nicht mehr ein: "Warum greift da verdammt nochmal nicht der Videoschiedsrichter ein?? Mehr spielentscheidend geht doch nicht! Sowas sollte mal öffentlich thematisiert werden. Das ist so eine Farce und reine Willkür!" Für Hexenmeister hat der Schiri natürlich auch zumindest eine Teilschuld am Ergebnis: "Leistung richtig scheiße, am Ende hat der Schiri trotzdem einen großen Anteil daran gehabt, dass noch lange über ihn geredet wird."

Einige Schalke-Fans schimpfen in ihrem Frust aber auch über die Eintracht. "Wie kann Frankfurt mit so einer Negativleistung ins Finale kommen? Elendig, diese Schauspielerei, dieses Zeitschinden. Die einzigen richtigen Pfiffe vom Schiri waren der Anstoß, der Halbzeitpfiff und der Schlusspfiff. Einfach so eiskalt verarscht worden", regt sich 3er-Kette auf. Frage/n geht sogar noch einen Schritt weiter und schimpft auf einen bestimmten Spieler der SGE: "Fabian wünsche ich natürlich keine schwere, karrieregefährdende und schmerzhafte Verletzung, da dies laut Forenregeln nicht erlaubt ist. Sollte es aber trotzdem jemals zu so einem Vorfall kommen, werde ich möglicherweise auch nicht der traurigste Mensch auf diesem Planeten sein."

Bats versucht sich damit zu trösten, dass die Eintracht krasser Außenseiter im Finale ist: "Hoffentlich knallt Bayern die 7:0 aus dem Finale. Fertig aus."

