Eintracht Frankfurt: Schneller als Bolt, trickreicher als Copperfield

Die Stimmung beim Gegner: Könnte schlechter sein. Erst wurden die Bayern geschlagen, anschließend Legia Warschau aus dem Stadion geschossen, in einer Partie, die zeitweise eher an Tontaubenschießen erinnerte denn an ein Fußballspiel. Neben all der Topspiel-Siege und europäischer Fußballfeste mangelt es Borussia Dortmund aber auch nicht an kleineren Nebenschauplätzen: Boss Aki Watzke führt seit Wochen einen Kleinkrieg gegen die tabellenführende Energydrink-Filiale aus Leipzig, Mario Götze muss sich einer täglichen medialen Bewertung unterziehen, warum er nicht mehr so gut ist wie sein 20-jähriges Ich. Außerdem sorgte Pierre-Emerick Aubameyang gerade für Irritationen, als er vor einem Champions-League-Spiel unerlaubterweise nach Mailand flog, um dort Party zu machen. Aber gut, so etwas nennt man wohl Luxusprobleme.

Der Star: Götze, Schürrle, Reus: Stars hat das Team fast mehr als eine handelsübliche USA-Flagge. Will man dennoch einen hervorheben, führt kein Weg an Aubameyang vorbei. Denn wenn der Gabuner nicht gerade auf die Tribüne verbannt extravagante Hut- oder Pelzmoden zur Schau trägt, ist er einer der Topstürmer Europas. Aubameyang ist schneller als Usain Bolt, trickreicher als David Copperfield, treffsicherer als Clint Eastwood. Kein Wunder also, dass Real Madrid Aubameyang längst auf dem Zettel haben soll.

Die Formkurve: Die diesjährige Borussia erinnert an Forrest Gumps Kinospruch: „Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt.“ Einem mitreißenden Sieg gegen Lissabon folgt ein glückliches 3:3 bei den Kellerkindern aus Ingolstadt, einem erkämpften Unentschieden gegen Real Madrid eine Niederlage gegen Leverkusen. Irgendwie sympathisch, schließlich kennt man dieses Verhalten noch aus besten Diva-Tagen der Eintracht.

Wäre dieses Team ein Prominenter, dann wäre es: Die New Kids on the Block. Schließlich könnte man mit all den Jungstars, die der BVB vor der Saison geholt hat, mindestens eine, wenn nicht zwei Boy-Bands aufmachen.

Das schönste Fan-Lied: Schwierig. Von „11 kleine Bayernlein“ über „Am Tag, als der FC Schalke starb“ bis hin zu „Schwatzgelb wie die Biene Maja“ versprechen so einige Lieder zumindest solides Schunkelpotential. Das beste von allen dürfte wohl „You’ll never walk alone“ sein, auch wenn der Gänsehautfaktor dadurch geschmälert wird, dass der Song schamlos vom FC Liverpool geklaut wurde.

Warum die Eintracht gewinnt: Einem teuflischen Plan folgend haben die Verantwortlichen kurzfristig eine Edel-Disco in Mailand angemietet und Aubameyang zu einer Party eingeladen, der daraufhin beim Spiel fehlt. Der Rest der BVB-Offensive hat sich beim 8:4 gegen Warschau leergeschossen, ein paar kümmerliche Angriffe enden allesamt bei Makoto Hasebe, dessen neue, alte Position des Liberos zu unmodern ist, als dass Laptoptrainer Thomas Tuchel sie kennen und sein Team darauf einstellen könnte. In der 90. Minute ist es Enis Bunjaki, der in seinem ersten Bundesligaspiel sein erstes Tor mit einem schönen Schlenzer erzielt, nachdem er sich unter der Woche von Kumpel Aymen Barkok hat erklären lassen, wie das geht. 1:0 für die SGE.