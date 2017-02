Eintracht Frankfurt: Schon wieder sieht die Eintracht Rot – was Sünder Seferovic teuer zu stehen kommt

Erst sah Haris Seferovic ganz buchstäblich Rot, später dann sein Trainer Niko Kovac in übertragenem Sinn – und beides war durchaus nachvollziehbar. „Der Platzverweis ist absolut berechtigt. Das war eine Dummheit, und dafür wird er sanktioniert“, zürnte der Trainer der Frankfurter Eintracht seinem Stürmer und legte auf die Frage nach der Art der Sanktion scharf nach: „Was soll ich machen? Soll ich ihn in Urlaub schicken, oder was? Dafür gibt es eine Geldstrafe, das geht schon richtig an das Portemonnaie.“ Sein Aussetzer wird Seferovic selbst gewiss teuer zu stehen kommen, für die ganze Eintracht gilt das jetzt schon: So war ihr die Chance genommen, beim Stand von 0:1 aus dem so wichtigen Spiel bei der Berliner Hertha auf den Ausgleich zu drängen und wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen.

Info: Eine „komplexe Situation" Nach dem genauen Betrachten der Zeitlupen sprach Hertha-Manager Michael Preetz von einer „komplexen Situation". Das konnte man so sagen, und man konnte mindestens genauso gut wie der Frankfurter

„Ich will das nicht schönreden, wir haben jetzt sechs Platzverweise und sind die Tretertruppe Nummer eins in Deutschland“, sagte Kovac nach dem nächsten Teil einer unschönen Frankfurter Fortsetzungsgeschichte. Gäbe es eine Tabelle für die größten Kartensammlungen in der Fußball-Bundesliga, wäre die Eintracht dort unangefochtener Spitzenreiter, mit fünf roten, einer gelb-roten und 58 Karten in dieser Saison. Zwei gelb-rote Karten im Pokal kommen noch hinzu. Allein drei Platzverweise gab es in den sechs Punktspielen seit der Winterpause, vor einer Woche erst für David Abraham beim 0:2 gegen den FC Ingolstadt. Die einzelnen Fälle waren freilich sehr unterschiedlich gelagert. Kovac hatte seine Spieler gerade bei Verwarnungen immer wieder in Schutz genommen, zuletzt noch einmal beklagt, dass die Schiedsrichter in der Bundesliga zu schnell Karten verteilen würden.

Darüber kann man gewiss streiten, bei Seferovic aber gab es am Samstag keine zwei Meinungen. Nachdem die Berliner in der 78. Minute eine Frankfurter Ecke geklärt hatten, schlug er im Zurücklaufen mit der Hand nach hinten gegen Herthas Niklas Stark aus. „Das geht nicht“, schimpfte Kovac. „Ich erwarte, dass wir uns benehmen, aber anscheinend stoße ich auf taube Ohren. Ich bin keiner, der seine Spieler dazu animiert, um sich zu treten, aber was will man machen? Wir hatten eine Idee, wen wir einwechseln wollen, aber ich war jetzt das sechste Mal in der Situation, dass ich keinen mehr bringen konnte.“ Seferovic schadete so der Eintracht, das sahen die Kollegen ähnlich wie der Coach. „Ich hatte auch das Gefühl, dass aus dem Spiel heraus noch was möglich wäre. Wenn du dann in den letzten 15 Minuten auch wieder ein Mann weniger bist, dann ist das einfach für uns als Mannschaft total schlecht“, meinte Verteidiger Bastian Oczipka allgemein.

Furchtbar viele Spiele für die Eintracht dürfte Sünder Seferovic, der nach seiner Verpflichtung 2014 eine starke erste Saison spielte, aber nie mehr dauerhaft daran anknüpfen konnte, nicht mehr machen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus, ein Wechsel zu Benfica Lissabon scheint beschlossen. Nach der schwachen Vorstellung beim 0:2 gegen den FC Ingolstadt war es schon überraschend, dass Kovac ihm in Berlin den Vorzug vor Alexander Meier und Branimir Hrgota gab. Fast hätte er mit einer feinen Vorarbeit für Ante Rebics Großchance den Weg zum Sieg bereitet. Insgesamt aber kam wieder zu wenig vom Schweizer Nationalstürmer – und dann machte er mit der Dummheit des Tages die letzten Hoffnungen zunichte.

