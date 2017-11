Für Jonathan de Guzman ist die Bundesliga-Hinrunde vorzeitig beendet. Wie die Eintracht am Samstag mitteilte, hat sich der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler im Testspiel am Freitag gegen den Zweitligisten SV Sandhausen (5:3) im Zweikampf eine Eckgelenksprengung in der linken Schulter zugezogen. De Guzman wird sich einer Operation unterziehen.

"Natürlich ist es immer bitter, wenn ein Spieler verletzungsbedingt länger ausfällt, aber wir sind davon überzeugt, dass er diesen Rückschlag gut verkraften wird", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

