Ganz zum Schluss kam auch noch Pirmin Schwegler in die Ecke der Frankfurter Berichterstatter. Der frühere Eintracht-Kapitän, über die Zwischenstation Hoffenheim mittlerweile im Mittelfeld von Hannover 96 gelandet, ist ein geschätzter Gesprächspartner. Ruhig, reflektierend und mit Kopf und Herz immer noch ein wenig in Frankfurt verortet. Schwegler zeigte sich vom Auftritt seiner einstigen Teamkollegen jedenfalls sehr angetan: „Gemessen am Marktwert stehen sie gut da.“

Mit einem Eckball hatte der Schweizer den zwischenzeitlichen Ausgleich eingeleitet, ansonsten konnte auch er an diesem Nachmittag nicht für Glanzlichter sorgen. „Das ist natürlich enttäuschend, die Niederlage war nicht nötig am Ende. Es war kein schönes Fußballspiel, viel Kampf drin. Am Ende wäre ein Unentschieden okay gewesen. Aber so geht es dann manchmal aus“, sagte Schwegler. Ein „Lucky Punch“ am Ende eines „Abnutzungskampfs“ tue weh: „Aber Frankfurt hat halt so Spieler drin, die dafür gut sind.“

Die hat André Breitenreiter momentan nicht. Der Trainer der Niedersachsen musste nicht nur seine erste Heimniederlage einstecken, sondern sparte auch erstmals nicht mit Kritik. Kein Wunder: Blutleer, phasenweise sogar emotionsarm agierten die Platzherren, eine Einstellung, die sich der Neuling auf Dauer nicht leisten kann.

„Einige Dinge wurden nicht gut gemacht, viele entscheidende Duelle gingen verloren“, sagte der Coach. In dieser Verfassung jedenfalls ist an eine sportliche Überraschung im nächsten Heimspiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund nicht zu denken.

Auch 96-Manager Horst Heldt bemängelte den Fehlstart nach der Länderspielpause: „Wir waren nicht so zwingend wie in den bisherigen Heimspielen. Zwei Niederlagen hintereinander sind noch keine Tendenz, wir müssen aber in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen, um erfolgreich zu sein.“

Noch steht der Aufsteiger mit zwölf Zählern solide da, doch im Team des Neulings schrillen nach dem müden Auftritt die Alarmglocken. „Vom Anfang bis zum Ende hat uns der letzte Biss gefehlt. Das muss man knallhart analysieren“, sagte Torhüter Philipp Tschauner, der die Norddeutschen lange im Spiel gehalten hatte.

