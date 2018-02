Eintracht Frankfurt: Sébastian Haller glaubt an den Sprung nach Europa

Sie haben in 21 von bislang 22 Saisonspielen auf dem Platz gestanden, davon 19 mal von Beginn an. Haben Sie das bei Ihrem Wechsel im Sommer erwartet?

SÉBASTIEN HALLER: Ich bin persönlich nicht sehr überrascht. Ich habe es eigentlich auch in dieser Form von mir erwartet. Ich bin ja nicht zur Eintracht gekommen, um nur in jedem zweiten Spiel dabei zu sein. Das Ziel war vom ersten Tag an, so viele Spiele wie möglich zu machen. Dafür muss ich alles geben, das war mir klar. Die Integration wurde mir auch nicht schwer gemacht. Der Umgang untereinander ist bei der Eintracht so, dass es auf Anhieb leicht fällt, Teil des Ganzen zu werden. Das hängt mit dem Geist in der Kabine zusammen. Da konnte ich mich ohne Probleme einleben. Ich habe mich auch selbst immer im Sinne der Mannschaft eingebracht. Auf Grund meiner vorherigen Station in Holland wusste ich auch, was verlangt wird.

Gilt das alles auch für das normale Leben in Deutschland, Frankfurt ist dann ja vielleicht doch anders als Utrecht?

HALLER: Der Umzug ist mir nicht schwer gefallen. Utrecht oder Frankfurt, beides sind schöne Städte. Mir war von Anfang an klar, was auf und abseits des Platzes zu tun ist.

Die Gegner in der Bundesliga kennen Sie inzwischen viel besser. Macht es die Aufgaben schwieriger?

HALLER: Möglicherweise kennen die Gegner mich nun besser. Vor allem aber kennen sie die Eintracht besser. Wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Das hat nichts mit Glück zu tun, wir haben es uns hart erarbeitet. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt der Saison schon so sagen. Natürlich ist die Rückrunde schwieriger, weil die anderen uns durchleuchten und versuchen, uns taktisch zu dechiffrieren. Das muss man berücksichtigen.

Spüren Sie den Substanzverlust in Ihrer ersten Bundesligasaison?

HALLER: Nein, körperlich fühle ich mich absolut okay. Was wäre denn, wenn wir in der neuen Saison eine Mehrfachbelastung hätten, wie viele Stürmer brauchten wir da? Ich kann mich nicht beklagen, ich fühle mich körperlich sehr gut. Ich habe mit dem aktuellen Rhythmus keine Probleme.

Wie wird in der Kabine über die Ziele gesprochen? Was ist mit Champions League oder Europa League?

HALLER: Wir wissen schon, dass wir nicht die Bayern sind, die sagen können, wir gewinnen jedes Spiel und wissen, was am Ende rauskommt. Wir können uns als Eintracht gut einschätzen und wissen, dass wir immer ans Limit gehen müssen. Aber wir wissen auch, dass es aller Ehren wert ist, was wir bis jetzt gemacht haben. Aktuell ist es eine geniale Momentaufnahme. Natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass es wie selbstverständlich seine Fortsetzung finden wird. Es ist alles andere als ein Selbstläufer. Momentan ist alles sehr schön und rosig. Wenn die Chance kommt, dass wir den Sprung nach Europa schaffen können, werden wir uns natürlich nicht wehren. 22 Spiele sind schon repräsentativ, aber es ist noch nicht die finale Wahrheit über die Kräfteverhältnisse. Es wird darauf ankommen, wie wir mit der Situation umgehen. Wir sind nicht euphorisch, sondern bodenständig, wohl wissend, dass etwas gehen könnte. Wir sehen die Chance, es liegt an uns, sie zu ergreifen.

Gibt es Dinge, die Sie in Ihrer ersten Bundesliga-Saison verbessert haben?

HALLER: Ich glaube, ich habe in punkto Konzentration zugelegt. Ich habe eine neue Liga kennengelernt und konnte mir selbst beweisen, dass ich mit den Anforderungen mithalten kann. Es ist mein erstes Jahr in der Bundesliga, ich betrachte es als Übergangsjahr. Ich denke, ich habe mich so in ziemlich jedem Bereich weiterentwickelt. Daran gilt es anzuknüpfen.

Alle sagen, in der Bundesliga wäre das Training härter als in anderen Ligen, unter Niko Kovac sowieso. Ist das wirklich so oder nur eine der üblichen Floskeln?

HALLER: Ja, es ist definitiv so. Unser Trainer ist im positiven Sinne verrückt. Aber durch seine Arbeitsweise und Philosophie haben wir es erst einmal so weit gebracht, wo wir jetzt stehen. Es ist hart, aber wir wissen, wozu es gut ist und wozu es führt.

Gesucht und gefunden Für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro hat die Eintracht vor dieser Saison Sébastien Haller vom FC Utrecht geholt, das ist eine Rekordsumme für Frankfurter Verhältnisse. clearing