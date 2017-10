Eintracht Frankfurt: Sébastien Haller über Traumtore - und warum er effektiver werden muss

Alle Welt redet über Ihr Tor vom letzten Samstag. Für den FC Utrecht aber haben Sie einmal eines erzielt, das fast noch schöner war. Sind Sie ein Spezialist für spektakuläre Seitfallzieher?

SÉBASTIEN HALLER: Mich haben solche akrobatischen Sachen schon als Kind fasziniert, und ich habe das auch immer wieder geübt. Bei dem Tor für Utrecht habe ich mir den Ball noch mit dem Knie vorgelegt. Vier Mal habe ich schon die Chance bekommen, so zu treffen, einmal kam auch eine Torvorlage dabei heraus. Das war jetzt also das fünfte Mal. Mir macht das viel Spaß, und ich glaube, alle können es genießen.

Nach dem Spiel sagten Sie, das war Instinkt, keine bewusste Entscheidung.

HALLER: Ich mache das einfach gerne. Wenn ich die Chance bekomme, versuche ich es, weil ich weiß, wie es geht, und weil es deshalb für mich eine einfache Sache ist. Für mich vielleicht sogar einfacher, als einen Kopfball oder was auch immer zu versuchen. Jeder ist da unterschiedlich und hat andere Vorlieben und Fähigkeiten.

Dabei sind Sie ein Kerl wie ein Baum und sehen gar nicht aus wie ein Akrobat.

HALLER: Ich bin sehr beweglich und gut im Stretching (lacht, Anmerkung der Redaktion) . Aber klar, niemand hat dieses Tor in der letzten Minute erwartet, und niemand hat diese Art von Tor erwartet. Da war jeder überrascht.

Obwohl Sie schon vorher Ähnliches geschafft haben, war es sicher ein besonderes Tor für Sie, wegen der Dramatik in letzter Sekunde, in einem wichtigen Spiel für den neuen Club, auch noch als Ihr erstes Liga-Tor aus dem Feld heraus?

HALLER: Ja, das Timing war perfekt. Das Team und ich haben dieses Tor gebraucht. Wir wollten den Sieg unbedingt, das war sehr wichtig vor der Länderspielpause. Ich war sehr glücklich, nicht nur für mich, sondern für alle, weil ich wusste, dass es eine Befreiung für jeden war.

Helfen so ein Tor und so ein Sieg auf dem weiteren Weg, über den Tag hinaus?

HALLER: Es ist einfach anders, wenn du über die zwei Wochen auf dem 16. Platz stehst statt auf dem achten. Du fängst dann an, dich zu stressen, änderst vielleicht die Art, wie du arbeitest. Jetzt ist es okay. Das verschafft uns etwas Ruhe, nachdem die Ergebnisse vielleicht nicht immer so gut waren, wie wir uns das erhofft hatten.

Zwei Mal hatten Sie Pech mit Pfosten und Latte und noch ein paar andere Gelegenheiten. Haben Sie dieses Tor herbei gesehnt? Obwohl Sie in Köln ja schon einen Elfmeter verwandelt haben?

HALLER: Ja, natürlich. Ein Tor ist ein Tor in der Statistik. Aber ein Tor aus dem Feld zählt für mich im Kopf vielleicht etwas mehr, weil du weißt, dass du mehr getan hast, um zu treffen.

