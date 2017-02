Eintracht Frankfurt: So geht Trainer Niko Kovac mit dem Höhenflug der Eintracht um

Kommentar zu Eintracht Frankfurt Zittern ohne Ende für die Eintracht Es wird nichts werden mit der erhofften ruhigen Saison. Die Eintracht wird bis zum letzten Spieltag kämpfen müssen. clearing

Mit einem Beweisstück in der Hand festgenagelt, ist es für den Hauptzeugen nicht so einfach, die Aussage zu verweigern. So stand Niko Kovac nach all den Interviews in der Mixed Zone, wollte ein wenig durchschnaufen und musste dann doch wieder zuallererst den Tabellen-Zettel kommentieren, der nach den Spielen in der Fußball-Bundesliga im Medien-Bereich kursierte.Als der Trainer die „3“ in der Zeile mit der Frankfurter Eintracht entdeckte, huschte ein Lächeln über sein Gesicht – aber nur ganz kurz. „Natürlich weiß ich, dass alle vom Europapokal träumen“, sagte Kovac. Er sagte aber auch: „Für mich ist der Abstand zu den Teams nach unten wichtig. Wir werden jetzt mit Sicherheit keine andere Parole ausgeben.“

Die Fans draußen im Stadion hatten diese Sprachregelung schon eine knappe Stunde zuvor lautstark ad acta gelegt. Solange es gegen Darmstadt 98 0:0 gestanden hatte, sangen sie „Eintracht Frankfurt wird siegen“. Nach Ante Rebics 2:0 gegen die „Lilien“ hatte ihr Lied einen anderen Text: „Eintracht Frankfurt international“ – und das bereits Minuten vor dem Abpfiff.

Neun Mal „zu null“

Bei allem beinharten und seriösen Realismus des Trainers, der mit der Eintracht in der Vorsaison nur über die Relegation den Klassenerhalt geschafft hatte: Einige Fakten sind schon beeindruckend: Die Eintracht hat jetzt zehn ihrer 19 Saisonspiele gewonnen, zum neunten Mal „zu null“ gespielt und ist zu Hause weiter ungeschlagen. Deutlich namhafter besetzte Rivalen wie Bayer Leverkusen oder Schalke 04 liegen im Rennen um die Champions- oder Europa-League-Plätze bereits 11 oder sogar 13 Punkte zurück. Zuletzt reichte der siebte Rang am Ende so gut wie immer für die Europacup-Teilnahme.

Kovac tickt anders. „Es freut mich, dass die Leute glücklich nach Hause gehen, aber wir werden weiter demütig arbeiten“, sagt er. Augenzwinkernd beteuert der Trainer, die Fan-Gesänge nicht gehört zu haben. Und Kovac schaltet auch schnell von smart auf hart um, wenn ihm die Träumereien zu viel werden. „Ich will nicht jedes Mal über international oder nicht international reden“, äußerte der Coach: „Wir haben den Abstand nach unten weiter vergrößert, alles andere wird man sehen.“ Torsten Frings, der sich als neuer Trainer der „Lilien“ unten gut auskennt, konnte sich nicht ganz in den Kollegen versetzen: „Deine Sorgen bei 35 Punkten hätte ich gerne.“

Zumal die Eintracht ja auch noch die Chance hat, sich über den DFB-Pokal für das europäische Geschäft zu qualifizieren. Am morgigen Mittwochabend (20.45) tritt sie beim Zweitliga-Spitzenclub Hannover 96 an. Kovac hatte schon vor dem Darmstadt-Spiel angekündigt, im Lauf der aktuellen englischen Woche – am Samstag steht die Bundesliga-Partie in Leverkusen auf dem Reiseplan – zu rotieren, um in allen Spielen möglichst frische Spieler auf dem Feld zu haben.

Und bis jetzt hat es der Trainer fast immer geschafft, aus seinem Vielvölker-Kader die richtige Mischung heraus zu filtern. Gegen Darmstadt blühte der zuletzt gesperrte Ante Rebic so richtig auf. Nicht umsonst spricht Sportdirektor Bruno Hübner bewundernd von der „Stabilität“, mit der die Eintracht momentan zu Werke geht. Die geriet nicht einmal gegen die ausgesucht destruktiv agierenden Darmstädter ins Wanken.

Huszti-Wechsel perfekt

Auch der Systemwechsel, von der Fünferkette zurück zur Formation mit zwei defensiven Mittelfeldleuten, klappte reibungslos. Makoto Hasebe spulte als „Sechser“ ein beeindruckendes Pensum ab, zu dem auch der erste verwandelte Elfmeter in der Bundesliga gehörte. Hasebe wieder eine Option für das Mittelfeld – das könnte noch ein wichtiger Faktor werden. Denn nach dem gestern endgültig vollzogenen Wechsel von Szabolcs Huszti nach China gegen rund 300 000 Euro Ablöse steht nur noch Omar Mascarell als gelernter, erfahrener „Sechser“ im Kader. Und dem Spanier droht demnächst die zehnte Gelbe Karte in der Bundesliga.