Eintracht Frankfurt: So ist die Lage vor dem Rhein-Main-Duell mit Mainz 05

Vor drei Wochen hat die Eintracht erst Mainz aus dem Pokal geworfen, am Sanstag steht ein rasches Wiedersehen an. Und für beide Nachbarn steht viel auf dem Spiel.

Sechs Wochen ist es erst her, als die Frankfurter Eintracht im eigenen Stadion gegen den FSV Mainz 05 gespielt hat. Das Pokal-Viertelfinale war eine klare Sache, die Hessen gewannen mit 3:0 (1:0) gegen die Rheinhessen. Nun kommt es am Samstag (15.30 Uhr) zum raschen Wiedersehen in der Fußball-Bundesliga. Und wieder geht die Eintracht als Favorit ins Spiel. Die Bedeutung der Partie ist für beide Seiten enorm. „Für die Mainzer geht es um die Wurst, für uns aber auch“, hat unter der Woche der Frankfurter Mittelfeldspieler Gelson Fernandes gesagt. Die Eintracht braucht nach der Auswärtsniederlage von Dortmund einen weiteren Heimsieg, um die Chancen auf einen internationalen Platz zu untermauern. Und die Mainzer kämpfen nach der Heimniederlage gegen Schalke fast schon verzweifelt gegen den Abstieg. „Sie kämpfen um ihr Leben“, sagt Fernandes, „wir um einen Traum.“ Das trifft es ziemlich genau.

Was hat sich geändert seit dem 7. Februar, als die Eintracht ins Pokal-Halbfinale eingezogen ist? Personell nicht viel. Bei den Mainzern in erster Linie zwischen den Pfosten. Nach Robin Zentner, der noch beim 1:1 in der Vorrunde im Tor gestanden hatte, und René Adler, der im Pokal keine wirklich gute Figur gemacht hatte, vertraut Trainer Sandro Schwarz jetzt auf den jüngsten aus seiner Torhüterriege, auf den 20 Jahre alten Florian Müller. Bei der Eintracht gibt es zwei wichtige Veränderungen. Abwehrchef David Abraham ist nach seiner Verletzungspause wieder zurück. Mittelfeldstratege Omas Mascarell fällt wegen Verletzung wieder aus. Alle anderen Änderungen, die Trainer Niko Kovac vornehmen könnte, wären taktischer Natur.

Auffallend bei den Frankfurtern ist seit einigen Wochen der interne Abstieg von Jetro Willems. Im Sommer für rund sechs Millionen Euro Ablöse als Nachfolger für den nach Schalke abgewanderte Bastian Oczipka aus Eindhoven gekommen, hat er nach und nach seinen Stammplatz verloren.

Kovac hat mehr Alternativen

Im neuen Jahr hat er in neun Begegnungen nur noch einmal auf dem Platz gestanden, vier Minuten in Wolfsburg. Dazu noch im Pokalspiel gegen Mainz. Seitenwechsler Timothy Chandler hat ihm den Rang abgelaufen. Das ist zu Beginn überraschend gekommen, hat sich aber längst zur Normalität gewandelt. In Dortmund war Willems nicht einmal mehr im Kader, stattdessen Taleb Tawatha. Doch da bei Trainer Kovac nichts in Stein gemeißelt ist, könnte es durchaus sein, dass Willems am Samstag plötzlich wieder im Team auftaucht.

Gerade an dieser Personalie ist zu sehen, dass sich dem Frankfurter Trainer mehr und bessere Alternativen bieten als seinem Mainzer Kollegen. Nicht auf allen Positionen, aber auf vielen. Möglich, dass Kovac dem einen oder anderen eine Pause gönnt. Danny da Costa hat zuletzt ein wenig geschwächelt, Marius Wolf schien ein wenig überspielt und auch die Angreifer Ante Rebic (im Jahr 2018 nur ein Bundesligator) und vor allem Sébastien Haller (inklusive Pokal seit acht Spielen ohne Treffer) haben einiges an Biss und Spielfreude verloren. Im Sturm hat sich Luka Jovic nicht zuletzt mit seinem Jokertor von Dortmund aufgedrängt. Es könnte aber auch sein, dass Kovac seinen Stammkräften noch einmal vertraut, zumal sich an das Mainz-Spiel eine zweiwöchige Ligapause wegen der Länderspiele anschließt.

Schwarz ist beeindruckt

Die Mainzer kommen mit viel Entschlossenheit zu ihren Nachbarn. Und mit noch viel mehr Respekt. „Wir haben in Frankfurt noch was gutzumachen“, sagt Verteidiger Daniel Brosinski. Er spielt damit auf die tatkräftige Mithilfe beim Pokalsieg der Eintracht an, als sich die Mainzer in Slapstick-Manier an den drei Toren der Frankfurter beteiligt hatten. Trainer Sandro Schwarz hat sich den Gegner am Fernseher beim 2:3 in Dortmund genau angeschaut und war beeindruckt.

„Die zweite Halbzeit der Eintracht war überragend“, sagt Schwarz, der in Frankfurt nur einen Steinwurf von der Arena entfernt wohnt. Seine Schlussfolgerung für das Rhein-Main-Duell: „Wir brauchen viele kleine Siege in den Laufduellen und Zweikämpfen.“ Gerade das aber gehört auch zu den Kernkompetenzen der Eintracht.