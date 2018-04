Eintracht Frankfurt: So kommen Sie an Tickets fürs DFB-Pokalfinale

Eintracht Frankfurt Kovac spürt Genugtuung vor Finale gegen FC Bayern

Gelsenkirchen. Niko Kovac stand wegen der Umstände seines bevorstehenden Wechsels zum FC Bayern in der Kritik. Am Mittwoch war er obenauf. Mit Eintracht Frankfurt erreichte er das Finale im DFB-Pokal - und trifft dort am 19. Mai auf München. mehr