DFB-Urteil: So reagieren die Eintracht-Fans auf das Urteil des DFB-Sportgerichts

Bilderstrecke Rauchbomben und Randale: Eintracht-Pokalspiel unterbrochen

Bei zwei Spielen werden Teile der Commerzbank-Arena gesperrt sein. Im Bundesligaspiel gegen den FC Bayern bleibt, wie schon zum Saisonauftakt gegen Schalke 04, der Block 40 gesperrt. In der Pokalpartie gegen den FC Ingolstadt dürfen nur Gästefans und Inhaber einer Sitzplatz-Dauerkarte ins Stadion, aber auch nur auf der Haupt-, Gegen-, und Osttribüne. Zusätzlich wird es ab der Rückrunde für SGE-Fans bei Auswärtsspielen nur noch personalisierte Tickets geben. Die Eintracht muss im Pokalspiel den FC Ingolstadt entschädigen und die Kosten des Verfahrens tragen. Die Reaktionen der Eintracht-Anhänger fiel sehr unterschiedlich aus. Wir haben einige Stimmen aus dem offiziellen Forum zusammengetragen."Im Vergleich zu einem Pokalausschluss ist das Urteil doch wirklich milde. 2.500 Zuschauer, die gegen die Bayern fehlen und gegen Audi wären allenfalls 30.000 im Stadion gewesen. Für jeden einzelnen Betroffenen ist das Urteil natürlich ein großes Ärgernis. Aber bedankt Euch dann doch bei den Schweinen, die uns das immer wieder einbrocken. Wird Zeit, dass dieses Pack endlich konsequent zu Kasse gebeten wird", macht Userseinem Ärger Luft.Der Meinung schließt sichan, der zu den Betroffenen zählt und nicht ins Stadion darf: "Schon wieder darf ich als 40er DK-Besitzer nicht ins Stadion, obwohl ich völlig unbescholten bin. Das ist einfach nur bitter. Ich bin es mittlerweile leid über diesen ganzen Mist zu debattieren und mich aufzuregen, ich muss es schulterzuckend zur Kenntnis nehmen. Und ich bedanke mich vielmals bei allen beteiligten Parteien, den über allen anderen stehenden Moralwächtern unseres Fußballverbands, und natürlich den Unverbesserlichen in unserer Szene die mal wieder alles ihrem Ego untergeordnet haben." Userist vom Urteil sehr enttäuscht: "Finde das Urteil für die, die davon ohne Schuld betroffen sind, wie Du, sehr, sehr bitter! Insgesamt ist es für uns als Eintracht Frankfurt Fans ein sehr bitteres Urteil."Userprangert DFB und DFL an: "Ich würde einfach nur gerne mal von den Verantwortlichen bei der DFL wissen, was genau mit diesen Maßnahmen bezweckt wird? Auch Ich mit meiner Dauerkarte bin wieder betroffen und kann wirklich die Welt nicht verstehen. Was hat die DFL davon, dass Leute wie Ich nicht ins Stadion können?"Andere Fans finden den Teilausschluss nicht einmal die schlimmste Strafe. Die personifizierten Tickets bei Auswärtsspielen machen ihnen mehr zu schaffen. "Einfach zum Kotzen! Da ich nicht so oft auswärts fahren kann, bekomme ich eh selten Auswärtstickets und habe somit oft im Suche&Biete zugeschlagen, um dabei sein zu können. Aber mit personalisierten Tickets hat sich das wohl erledigt", meint User