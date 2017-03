Eintracht Frankfurt: So spielten die Adler mit ihren Nationalmannschaften

Insgesamt sechs Spieler der Eintracht hatten in den vergangenen Tagen Auftritte für ihre Nationalmannschaften. Unsere Bilderstrecke fasst sie zusammen.

Von dern Torhütern Lukas Hradecky (Finnland) und Heinz Lindner (Österreich) über Haris Seferovic (Schweiz), die für ihre Teams in der WM-Quali um Punkte kämpften bishin zum U-19-Debüt von Eintracht-Youngster Aymen Barkok in der EM-Qualifikation: Insgesamt sechs Adler kämpften in den vergangenen Tage für ihre Nationalmannschaften. Unsere Bilderstrecke fasst ihre Auftritte zusammen.