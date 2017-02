14 Spieltage vor Schluss: So stehen die Chancen von Eintracht und Co. aufs internationale Geschäft

RB Leipzig (2. Platz/42 Punkte): Werden den Himmelsstürmern doch noch die Flügel gestutzt? Gegen Dortmund und Hamburg musste der Aufsteiger erstmals zwei Niederlagen in Serie verkraften. Auch für Rasenballsportler wird es eng, wenn Leistungsträger wie Forsberg oder Werner schwächeln oder ganz fehlen. Für Europa reicht es aber, wohl sogar für die Königsklasse. Das Polster ist groß genug, um zumindest Dritter zu werden. Der Bundesliga-Vierte darf übrigens in die Qualifikation zur Champions League. Für die Europa League ist selbst der Siebte noch gut genug, wenn der Pokalsieger über die Liga international dabei ist. Europa-Chance: 99 Prozent

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt: Tränen, Titel und Triumphe

Eintracht Frankfurt (3./35): „Im Herzen von Europa“ liegt Frankfurt, heißt es in der Eintracht-Hymne, und die reiselustigen Fans tragen Europa im Herzen. Offiziell ist das E-Wort noch ein Tabu, daran ändert sich nach einem 0:3 in Leverkusen natürlich nichts. Von diesem Ausflug abgesehen hat man übliche Kräfteverhältnisse erstaunlich oft außer Kraft setzen können. Die Fast-Absteiger in Europa? Der Weg zu diesem Traumziel ist weit, unerreichbar ist es nicht. Dafür muss man indes Punkte aus Spielen wie jetzt gegen Ingolstadt mitnehmen. Europa-Chance: 70 Prozent

Borussia Dortmund (4./34): Es schien fast, als würde Trainer Tuchel verzweifeln an seinen Rampenlicht-Profis. „Wir tun uns extrem schwer, auch in diesen Spielen ohne große Scheinwerfer diese Schärfe zu zeigen“, klagte er nach dem 1:2 in Darmstadt. Auf Nebenschauplätzen gerät seine Hochbegabten-Sammlung arg leicht aus dem Tritt. Am Ende geht es aber wohl wieder in die Champions League – wenn man abseits der großen Bühnen endlich bei der Sache bleibt. Europa-Chance: 98 Prozent

TSG Hoffenheim (5./34): Ungeschlagen in der Hinrunde, in drei Rückrundenspielen aber zwei Mal verloren – und trotzdem auf Kurs zum ersten Europa-Einsatz. Die TSG hat unter vielen Überraschungen an der Spitze das größte Potenzial, aber auch schon viel verschenkt, wie beim 1:2 in Wolfsburg öfter Führungen verspielt. „Wir waren zu selbstverliebt. Das muss gegen Darmstadt anders werden“, tadelte Trainer Nagelsmann. Europa-Chance: 75 Prozent

Hertha BSC (6./33): In Berlin werden unliebsame Erinnerungen wach. Zwei Mal seit dem Aufstieg 2013 verspielte die Hertha nach starken Hinrunden noch Europareisen. Jetzt geht das wieder so los, drei von vier Punktspielen gingen 2017 verloren. Trainer Dardai ordnet das aber richtig ein: „Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen. Dafür haben wir sehr viele Punkte.“ Ob mehr geht? Bald kommt die Eintracht nach Berlin, zu einer Standortbestimmung auf dem Europa-Weg. Europa-Chance: 55 Prozent

1. FC Köln (7./32): Den großen Sprung in die Champions-League-Ränge verpassten die Geißböcke durch das 1:2 in Freiburg, andere ja aber auch. Tatsächlich ist man für FC-Verhältnisse „auch als Siebter gut unterwegs“, weiß Trainer Stöger. Wohin das führt, könnte sich gegen Schalke und Leipzig zeigen. Europa-Chance: 55 Prozent

SC Freiburg (8./29): Wie unangenehm Besuche in Freiburg sind, hat vor den Kölnern beim 0:1 im Oktober schon die Eintracht erfahren. Der Aufsteiger hält sich vor allem dank seiner Heimstärke erstaunlich fern von der Abstiegszone. Europa allerdings ist für die Freiburger zu weit weg – normalerweise. Europa-Chance: 20 Prozent

Bayer Leverkusen (9./27): Die ewige Sperre für Mittelfeldstar Calhanoglu, der verpatzte Start ins neue Jahr, Diskussionen um Trainer Schmidt – Ärger gab es unterm Bayer-Kreuz genug. Bis zum 3:0 gegen die Eintracht. Da zeigten die Werkskicker plötzlich, wie gut sie doch noch Fußball spielen können. Mit dieser Besetzung ist Europa eigentlich Pflicht. Dafür muss man aber jetzt so weitermachen. Europa-Chance: 45 Prozent

Borussia Mönchengladbach (10./26): Schon vorige Saison führte eine Aufholjagd noch nach Europa, damals unter Trainer Schubert. Der ist nach einer verkorksten Hinrunde nun selbst Geschichte. Für Nachfolger Hecking wiederum konnte die Rückrunde kaum besser beginnen, mit drei Siegen aus drei Spielen. Wenn die Fohlen-Elf derart ins Galoppieren kommt, ist das internationale Geschäft wieder im Blick. Europa-Chance: 43 Prozent

Schalke 04 (11./25): Mit Manager Heidel und Trainer Weinzierl sollten im aufgeregten Revier eigentlich Ruhe und Kontinuität einziehen. Beständig ist aber nur der Hoch-Tief-Wechsel. Mit dem 0:1 gegen die Eintracht war Ende Januar die nächste Talsohle erreicht, seitdem geht es wieder aufwärts. Wenn diese Achterbahnfahrt noch in Europa enden soll, wo der teure Kader eigentlich hingehört, muss man endlich dauerhaft die Kurve kriegen. Europa-Chance: 40 Prozent