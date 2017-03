Eintracht Frankfurt: So will die Eintracht gegen Freiburg den Abwärtstrend stoppen

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Niko Kovac hat das in dieser Saison schon ein paar Mal gesagt – und auch dementsprechend gehandelt. Vor der Partie gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr) hat der Trainer der Frankfurter Eintracht seinen Spielern am Donnerstag frei gegeben. Ausruhen im Kreis der Familie war verordnet.

Bilderstrecke Eintracht vs. Freiburg: Die Spieler im Duell "Mann gegen Mann"

„Das Pokalspiel gegen Bielefeld war sehr intensiv, nicht nur körperlich, auch von der mentalen Seite her“, hatte Kovac registriert. Nach dem Führungstreffer gegen den Zweitligisten habe sich sein Team nicht gefestigt sondern verängstigt gezeigt. Kein Zweifel: In Frankfurt haben sie gemerkt, dass man plötzlich etwas zu verlieren hat. Der Lohn für eine überraschend starke Vorrunde in der Fußball-Bundesliga war der Sprung auf die Europa-League-Plätze. Jetzt spüren sie die Herausforderung, sich auch dort zu halten.

Drei Niederlagen in Folge haben an den Nerven und der Kompaktheit genagt. Kovac weiß: „Wir brauchen ein positives Ergebnis.“ Denn eine Woche später geht es nach München. „Dort ist es momentan nicht so einfach“, sagt der Trainer. Das ist noch harmlos formuliert.

Bilderstrecke Eintracht vs. SC Freiburg: Der Faktencheck zum Match

Viel entscheidender sind für Kovac aber die großen personellen Probleme. „50 Prozent unserer Feldspieler sind uns abhanden gekommen“, betonte er auch gestern noch einmal: „Das ist für einen Verein wie Eintracht Frankfurt nicht leicht zu kompensieren. Es ist immer leichter, wenn man ein festes Gerüst von neun, zehn Spielern hat, statt pro Spiel fünf neue Neue auf einmal bringen zu müssen.“ Auch vor dem Freiburg-Spiel hat sich Situation nur leicht entspannt. Mit dem Spanier Omar Mascarell kehrt nach abgelaufener Gelbsperre wenigstens eine wertvolle Alternative für den besonders ausgedünnten Defensivbereich zurück. Außerdem sind Makoto Hasebe (fiebrige Erkältung) und Bastian Oczipka (Bänderdehnung im Sprunggelenk) nach ihrer Zwangspause gegen Bielefeld wieder dabei.

Dafür fehlen gegenüber dem Pokalspiel vom Dienstag mit David Abraham (gesperrt) und Guillermo Varela, dessen Sprunggelenk nach zwei Spielen wieder schmerzt, zwei andere Spieler. Marco Russ wird nach seinem umjubelten Comeback gegen Bielefeld wieder im Kader stehen. Eine Alternative für die Startelf ist er aber noch nicht.

Während der Frankfurter Schwächephase ist der SC Freiburg in der Tabelle bis auf fünf Punkte herangekommen und dadurch langsam zu einem Konkurrenten im Wettbewerb um die Europa-League-Plätze erwachsen. „Sie waren schon im Hinspiel gegen uns auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt haben sie sich spielerisch noch einmal enorm verbessert“, lobte Kovac.

Freiburg kann am Sonntag fast in Bestbesetzung antreten. Trainer Christian Streich muss in dem gelbgesperrten Maximilian Philipp allerdings seinen derzeit besten Torschützen ersetzen. Dafür steht der beim 0:3 gegen Borussia Dortmund gesperrte Janik Haberer wieder zur Verfügung.

Nachdem Marc Oliver Kempf gegen Dortmund nach einem halben Jahr Verletzungspause sein Comeback in der Innenverteidigung feierte, hofft er gegen seinen Heimatverein in Frankfurt auf den nächsten Einsatz. Streich erwartet ein „umkämpftes und enges Spiel“.

Eintracht: Hradecky – Chandler, Hector, Oczipka, Tawatha – Mascarell, Hasebe – Blum, Rebic – Hrgota, Meier.