Eintracht Frankfurt: So will die Eintracht gegen den FC Bayern gewinnen

Samstag, 15.30 Uhr, Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: 75 000 Zuschauer werden in der Allianz-Arena dabei sein, darunter rund 6000 aus Frankfurt. Doch was ist das für ein Spiel? Es gibt viele Varianten: Die Generalprobe für das Pokalfinale drei Wochen später. Das sogenannte „Sandwich-Spiel“ für die Bayern zwischen den beiden Halbfinals in der Champions-League gegen Real Madrid. Eine vorentscheidende Begegnung für die Eintracht beim Kampf um Europa. Die persönliche Vorstellung von Niko Kovac bei seinem neuen Arbeitgeber. Das Treffen der seit dem Bekanntwerden des Trainerwechsels verkrachten Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hier und Fredi Bobic da. Von allem wird ein bisschen einfließen. Sportlich aber wird es wohl das Spiel Bayern „C“ gegen Eintracht „B“ werden.

Die Ausfallliste auf beiden Seiten ist lang. Den Münchnern fehlen wegen Verletzungen neben Manuel Neuer nun ja auch David Alaba, Arjen Robben, Jérôme Boateng und Javi Martinez. Es ist zudem davon auszugehen, dass Trainer Jupp Heynckes viele weitere Stars schonen wird. Mats Hummels, Frank Ribery, Robert Lewandowski, Thomas Müller: Sie alle werden im Vollbesitz ihrer Kräfte am nächsten Dienstag in Madrid gebraucht. Und so werden all jene, die im ersten Real-Spiel nicht oder wenig gespielt haben, diesmal wohl sicher spielen. Mit Niklas Süle, Sebastian Rudy, Sandro Wagner, Juan Bernat und Corentin Tolisso werden die Frankfurter rechnen müssen. „Das macht die Aufgabe nicht leichter, eher komplizierter“, meint Kovac.

Bei der Eintracht fehlen sicher Makoto Hasebe (gesperrt), Carlos Salcedo, Jonathan de Guzman, Kevin-Prince Boateng und Ante Rebic (alle verletzt oder nach Verletzungen noch nicht wieder fit). Eine handvoll Stammspieler können die Frankfurter im Grunde nicht ersetzen. Trainer Kovac wird es mit einigen taktischen Veränderungen und Kniffen versuchen. „Alle Karten werden aber sicher nicht aufgedeckt“, sagt er mit Blick aufs Pokalendspiel. Was in der Natur der Sache liegt, wenn bei beiden Teams die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte der Spieler in Berlin dann andere sein werden.

Die taktische Ausrichtung, so Kovac, werde man erst dann festlegen (können), wenn die Bayern-Aufstellung bekannt ist. Das ist neu bei der Eintracht und der besonderen Situation geschuldet. „Wir müssen wissen, wie sie über außen kommen“, erklärt der Eintracht-Coach. Speziell davon wird abhängen, ob die Eintracht mit einer Dreier- oder einer Viererkette in letzter Reihe agiert. Rechtsaußen Robben wird sicher nicht spielen, außerdem ist der Einsatz von Linksaußen Ribery nicht wahrscheinlich. Da die Aufstellung der Münchner erst gut eine Stunde vor Anpfiff bekanntwerden wird, muss die Eintracht in ihrer taktischen Antwort ziemlich flexibel sein.