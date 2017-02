Eintracht Frankfurt: So will die Eintracht jetzt die Euphoriewelle nutzen

Niko Kovac musste über sich selbst lachen, als er bei der gestrigen Pressekonferenz vor dem Achtelfinalspiel bei Hannover 96 (Mittwoch, 20:45 Uhr) merkte, welch’ schöne Phrasen er da gedroschen hatte. „Auf dem Papier sind wir Favorit. Aber Papier ist geduldig und die Wahrheit liegt auf dem Platz“, hatte der Trainer der Frankfurter Eintracht gesagt.

Soll heißen: Der Dritte der Ersten Fußball-Bundesliga muss beim Zweiten der Zweiten Bundesliga hart arbeiten, will er rund eine Stunde nach dem Abpfiff im Topf für die Viertelfinal-Auslosung sein. Die Niedersachsen haben sich zwar am vergangenen Wochenende mit dem 1:4 in Fürth eine böse Schlappe eingehandelt, doch für Kovac sind sie eindeutig „ein Aufstiegsaspirant“, dem auch in dieser Saison ein Erstliga-Etat zur Verfügung stehe. Besonders bei Freistößen und Eckbällen müsse man aufpassen: Nach Standards haben sie bereits dreizehn Treffer erzielt.“ Auch deshalb erhielten seine Profis am Dienstag Video-Unterricht zu den 96-zigern.

Personell kann der Eintracht-Coach so ziemlich aus dem Vollen schöpfen, zumindest hat sich seit dem Derby gegen Darmstadt keiner abgemeldet. Und dass Marco Fabians Rückkehr nach seinen rätselhaften Hüftbeschwerden weiter in den Sternen steht, ist für diese Partie unerheblich: Der Mexikaner ist nach seinem Platzverweis gegen Ingolstadt sowieso gesperrt.

Für Kovac hat der Pokal zwar einen „sehr großen Stellenwert“, trotzdem muss er auch schon an das nächste schwere Bundesligaspiel am Samstag in Leverkusen denken. Der Kroate hat zwar eine Rotation angekündigt, doch wie groß diese ausfällt und wen sie betrifft, wollte der Kroate nicht sagen. Man werde schon genügend frische Spieler finden und auch darauf achten, wer zum jeweiligen Gegner passt.

Natürlich hofft er auf ein frühes Tor und einen Sieg nach 90 Minuten, „aber wenn wir in eine Warteschleife müssen dann werden wir dies auch meistern.“ Sowohl in Magdeburg als auch gegen Ingolstadt hatte sich die Eintracht erst im Elfmeterschießen durchsetzen können.

Insgesamt vier Mal konnten die Frankfurter bisher einen Sieg im DFB-Pokal feiern, allerdings liegt der letzte Erfolg fast 30 Jahre zurück. 1988 erzielte Lajos Detari im Berliner Olympiastadion das entscheidende 1:0 gegen den VfL Bochum.

Berlin ist auch diesmal das Ziel. Kovac weiß aus seiner aktiven Zeit, wie toll solche Endspiele sind. Bis zur Bundeshauptstadt ist es noch ein langer Weg, aber zumindest die Hürde Hannover soll noch genommen werden. „Wir sind auf einer Euphoriewelle, die wollen wir auch im Pokal nutzen.“ Und Finanzvorstand Oliver Frankenbach würde sich sehr über die gut 1,2 Millionen Euro freuen, die bei einer Qualifikation fürs Viertelfinale garantiert in die Kasse fließen würden.

Egal, wie lange die Partie dauern wird: Direkt im Anschluss geht es mit dem Flugzeug nach Mannheim, von dort mit dem Bus nach Frankfurt. Kovac hofft, dass die Spieler danach bis zum Nachmittags-Training genügend Schlaf bekommen, um in Leverkusen am Samstag wieder fit zu sein.

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka – Hasebe, Mascarell – Gacinovic, Barkok, Rebic – Seferovic.