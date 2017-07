Eintracht Frankfurt: Social-Media-Meister: Eintracht schlägt Bayern München

Die Eintracht hat eine bewegte Saison hinter sich. Einen inoffiziellen Titel konnten sich die Frankfurter nachträglich sichern: Der Verein ist Social-Media-Meister 2016/17. Lesen Sie hier, was das bedeutet.

Eintracht Frankfurt hat sich in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 2016/17 den inoffiziellen Titel des Social-Media-Meisters gesichert. Das ist das Resultat des Ismaninger Instituts für Fußballmanagement, das jeweils monatlich die offiziellen Facebook-Accounts aller Erstligisten ausgewertet und am Ende der Saison bewertet hat. Mit einem Gesamtwert von 30,20 Punkten setzte sich Frankfurt knapp vor Rekordmeister Bayern München (29,95 Punkte) durchErstmalig wurden die offiziellen Facebook-Accounts der 18 Erstligisten unabhängig und mit dem wissenschaftlich fundierten Social Media Index (SMI), der die Grundlage des Rankings bildet, über ein Jahr lang bewertet. Nicht nur die Anzahl der Likes wurde mit in die Berechnung einbezogen, sondern auch Faktoren wie Sponsoreneinbindung, Crossmedialität, Posthäufigkeit, Interaktionsrate und weitere Merkmale. (sid)