Urlaub für die Pokalsieger

Während für sechs Spieler von Eintracht Frankfurt die WM in Russland beginnt, genießt der andere Teil den Urlaub in vollen Zügen. Und selbstlos wie unsere Lieblingskicker sind, lassen sie uns an ihren Traumurlauben teilhaben - auf Instagram. Und selbstlos wie wir sind, haben wir euch die besten Posts in diesem Artikel zusammengestellt. Los geht's!

Simon Falette und Jonathan De Guzman haben sich offensichtlich ganz zufällig am Strand von Dubai getroffen und posieren hier vor dem berühmten Jumeirah Hotel.

Währenddessen nutzte Mijat Gacinovic auf Zypern die Gunst der Stunde, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Hier das Beweisbild, sie hat Ja gesagt.

Anschließend hat er sich natürlich den Urlaub auf Mykonos verdient.

Der Prince kann das Fußballspielen auch im Urlaub nicht lassen und sorgt schon mal für die Zukunft vor. Hier im Training mit Sohnemann Maddox...

...oder hier mit den Kollegen Wolf, Aogo, Chupo-Moting und Weidenfeller beim Fußballtennis. Offensichtlich haben die vier Profis noch nicht genug Zeit in der Kabine verbracht...Sie müssen noch ihren Urlaub zusammen verbringen....

Aber Urlaubszeit heißt auch Zeit mit der Familie. Hier teilen Prince und seine Frau, dem italienischen Model Melissa Satta einen Schnappschuss mit der Instagram-Community.

Unterdessen schickt Youngster Aymen Barkok Grüße aus Rabat in Marokko.

Auf Heimatbesuch ist Omar Mascarell. Er lässt sich am Pool auf Teneriffa die Sonne auf den Pelz scheinen.

Der US-Nationalspieler Timmy Chandler bevorzugt anscheinend im Urlaub die amerikanische East-Coast. In Downtown Miami lässt er sich hier ablichten...

...und später gemeinsam mit der Frau am Key-West in Florida.

Eintracht-Neuzugang Nikolai Müller war nach Abschluss der letzten Saison zu Gast bei der Hochzeit des Kollegen Sven Schipplock und machte dort, gemeinsam mit Frau Jessica, eine außerordentlich gute Figur.