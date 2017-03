Projekt Junge Zeitung: Sohn von Eintracht-Legende Schur: Mein Papa, der Held

Alexander Schur ist ein Held für alle Eintracht-Fans – spätestens seit er 2003 in allerletzter Minute das Tor zur Rückkehr in die Bundesliga erzielte. Sein Sohn Patrick hat mit ihm für das Projekt Junge Zeitung ein ganz besonderes Interview geführt.

PATRICK SCHUR: Papa, wie ist es eigentlich, nicht nur für seine eigenen Kinder ein Held zu sein?

ALEXANDER SCHUR: Ich wusste gar nicht, dass ich für Euch ein Held bin (lacht, Anmerkung der Redaktion). Auf der einen Seite ist es sehr schön, wenn dich Kinder auf der Straße erkennen. Es bringt andererseits auch eine große Verantwortung mit sich, weil es meistens Sportler sind, die zu dir aufschauen, wodurch man auch eine Vorbildfunktion genießt. Man muss echt aufpassen, da diese durch Fehler relativ schnell kaputt geht. Erst einmal ist es aber natürlich toll, das man so etwas überhaupt erreicht hat, wenn man überhaupt von Held sprechen kann. Ich versuche das selbst etwas niedriger zu halten, so wie ich es auch zu Hause mache. Ich bin lieber mit Euch auf Augenhöhe und bin lieber Euer Freund als Held. Held ist ein bisschen weit weg. Das versuche ich in den Begegnungen zu relativieren.

PATRICK SCHUR: Gibt’s denn auch Momente, wo man nicht so im Mittelpunkt stehen und kein Held für manche Menschen sein will?

ALEXANDER SCHUR: Das ist ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite will man es, aber dann gibt es auch Momente, wo man seine Ruhe haben will. Und man kann es auch nicht für eine kurze Zeit weglegen, sondern wenn man bekannt ist, ist man bekannt. Es gibt auch Situationen, wo es wirklich genervt hat. Man kann nicht in Ruhe essen gehen, wird ständig angesprochen auf Autogramme und Fotos. Nach dem 6:3 war bei mir der Bekanntheitsgrad am größten. Aber das hat sich bei mir noch im Rahmen gehalten. Wenn ich das auf andere projiziere wie Ronaldo oder Messi, ist das ein bisschen wie ein goldener Käfig. Man ist nicht richtig frei, kann sich nicht mehr frei bewegen.

PATRICK SCHUR: War das 6:3 gegen Reutlingen der Höhepunkt Deiner Karriere oder gab es da noch andere?

ALEXANDER SCHUR: Es gab noch andere Highlights, aber da war ich eher nur so dabei, wie das Kaiserslautern-Spiel oder das Ulm-Spiel. Das 6:3 war schon so was wie die Spitze der Karriere, weil ich mit dem Tor quasi herausgestochen bin. Und dass ich das als Frankfurter machen durfte, war natürlich wie ein Stoff für ein Märchen.

PATRICK SCHUR: Gab es auch Situationen, in denen Du Dich gegen das Heldsein und die Eintracht hättest entscheiden können, für mehr Geld in einem anderen Verein? Und was hat die Familie für eine Rolle gespielt?

ALEXANDER SCHUR: Ich war nie der Fußballer, der auf der Liste anderer Vereine stand. Mein Grundcharakter war schon damals: immer Eintracht, immer ein Kämpfer für die Eintracht. Ich habe mir nie Gedanken gemacht bis zu einem Gespräch mit Heribert Bruchhagen (damals Vorstandschef, Anm. d. Red.), der eine andere Vorstellung von meinem Vertrag hatte als ich. Danach gab es schon die Überlegung, nach Aachen zu gehen, weil das Angebot sehr gut war. Ihr Kinder wart auch noch klein, es gab noch keine Schule. Aber wir hatten unsere Familie und unsere Freunde hier. Am Ende waren wir deshalb glücklich, dass die Eintracht ihr Angebot noch mal nachgebessert hat und wir hier bleiben konnten.

PATRICK SCHUR: Gibt’s auch Vorteile nach der Zeit als Profi im Gegensatz zum Profisein?

ALEXANDER SCHUR: Ja die Vorteile sind, dass man nicht mehr so im Fokus ist, dass man mehr im Hintergrund ist und man auch alles wieder ein bisschen normaler machen kann. Wenn du mit Freunden unterwegs bist, bist du als Profi schon immer im Mittelpunkt, und das hat sich ein bisschen verändert.

PATRICK SCHUR: Wenn man als Profi Papa wird, beflügelt das einen oder will man lieber bei der Familie sein?

ALEXANDER SCHUR: Es war auf der einen Seite sehr befreiend, als du auf die Welt gekommen bist, und ein sehr schönes Gefühl, noch für eine dritte Person die Verantwortung zu tragen, für sich selbst, für seine Frau und dann noch für einen kleinen Knirps, der dein Leben verändert. Man verändert sich auch als Typ, wird erwachsener. Man muss natürlich dann auch viel Zeit für das Kind opfern. Es war aber schön, dass ich als Profi viel Zeit für Euch hatte. Es ist toll, wenn du mittags nach dem Training zu Hause bist und mit den Kindern spielen, schwimmen gehen, was unternehmen kannst. Ich glaube, dass ich dadurch auch so eine enge Bindung mit Dir habe. Allerdings bist Du auch in der Magath-Zeit geboren worden. Sein Training war sehr anstrengend, wodurch ich mittags öfter mit Dir auf dem Bauch eingeschlafen bin.

PATRICK SCHUR: Hat man, wenn man auf Auswärtsspiele fährt, auch mal ein schlechtes Gewissen, dass man die Familie alleine lässt?

ALEXANDER SCHUR: Also, ganz ehrlich: Ich war auch mal froh, dass ich mich in Ruhe im Hotel auf das Spiel vorbereiten und gut schlafen konnte. Du hast halt im Hinterkopf, dass das dein Beruf ist und du viele Menschen beglücken musst, indem du ein gutes Spiel machst. Trotzdem bist du als Vater etwas hin- und hergerissen, hast den Wunsch, schnell wieder heim zu kommen. Früher sind wir Spieler was essen gegangen, jetzt fährst du halt heim, nimmst das Kind in den Arm und bist bei deiner Familie.

PATRICK SCHUR: Bei Deinem letzten Spiel bin ich mit Sebi (Patricks Bruder, Anm. de. Red) auf den Platz gekommen. Wie hast Du Dich da so gefühlt?

ALEXANDER SCHUR: Als ich Euch gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen. Ich bin ja sowieso nahe am Wasser gebaut, das war dann keine ganz einfache Ehrenrunde. Im Nachhinein ist mir der Moment noch am präsentesten, wie Ilona (Ehefrau von Alexander Schur, Anm. d. Red.) Euch auf den Platz gebracht hat. Mama hat Euch so Luftballons mit Herzchen mitgegeben. Wir haben sowieso eigentlich immer alles gemeinsam gemacht. Wir haben die Traurigkeit über Niederlagen geteilt und die Freude über Siege. Mir hat es da sehr viel bedeutet, dass wir gemeinsam diesen Lebensabschnitt abgeschlossen haben.

PATRICK SCHUR: Was versucht man, seinen Kindern im Fußball mitzugeben?

ALEXANDER SCHUR: Der Ehrgeiz, dass mein eigener Sohn Profi wird, war jetzt nicht so groß, denn ich kenne auch die unschönen Seiten. Es ist nicht immer alles so toll, wie es aussieht. Durch die extreme Öffentlichkeit steht man ständig unter Druck. Wenn es Phasen gibt in denen es nicht so läuft, musst du dich rechtfertigen. Mir war es vor allem wichtig, Euch den Kern des Fußballs zu vermitteln und den Spaß daran. Ich habe immer probiert, die Profizeit in den Hintergrund zu stellen und von Euch fernzuhalten. Wir haben auch nie groß Videos von meinen Spielen hin- und hergespult. Ich bin stolz, dass Ihr meine Bekanntheit gar nicht für Euren Vorteil nutzen wollt. Das war mein Leben, und Ihr habt Eures. Uns war es immer wichtig, dass Ihr in Ruhe Eure eigene Persönlichkeit entwickelt. Das habt Ihr super gemacht, und ich freue mich über alles, was Ihr in Eurem Leben erreicht.