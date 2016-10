Eintracht Frankfurt: Spiel gegen Bayern: Das Gala-Gesicht

Es gab etwas zu feiern. Das sah man an den vielen strahlenden Gesichtern. Das sah man auch an der Wahl so manchen Outfits. Bruno Hübner zum Beispiel hatte vor der Partie noch zum leicht ausgebeulten Trainingsanzug gegriffen. Als die aufregenden 93 Minuten in der Frankfurter WM-Arena endlich abgepfiffen waren, ging der Eintracht-Sportdirektor dann im üblichen Designer-Zwirn an den Start zum Interview-Marathon. Natürlich mit einem pragmatischen Hintergedanken bezüglich des weiteren Verlaufs des Abends: „Wir haben ja ein Geburtstagskind. Er muss dann schon noch mal etwas ausgeben“, meinte Hübner grinsend.

Wenn man 45 wird, ist man eigentlich kein Geburtstagskind mehr. Aber auch Niko Kovac wollte nach dem 2:2 (1:1) gegen den Fußball-Branchenführer aus München das glückliche Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht weichen. „Ich hatte schon viele schöne Geburtstage“, meinte der Eintracht-Trainer: „Aber das heute war etwas Besonderes. Ein toller Tag für die Eintracht, für die Mannschaft, für die Fans und für mich.“

Zu Hause eine Macht

Und der Beweis dafür, dass Kovac und sein Trainerteam tatsächlich vieles bei der Eintracht zum Guten verändert haben. „Ich habe vor der Saison gesagt, dass wir zu Hause eine Macht werden wollen“, rief Kovac in Erinnerung.

Das ist ihm eindrucksvoll gelungen. In der heimischen Arena setzt die Eintracht in dieser Saison neue Maßstäbe, was kämpferische Einstellung und Laufbereitschaft betrifft. 1:0 gegen Schalke, 2:1 gegen Leverkusen, 3:3 gegen Hertha BSC und nun 2:2 gegen den FC Bayern: Solche Ergebnisse gegen Spitzenteams der Liga sind angesichts des großen Umbruchs innerhalb der Mannschaft nicht unbedingt erwartet worden.

Alex Meier hat das 2:2 gegen die Bayern als eines der besten Spiele der Frankfurter seit langem gegen den Rekordmeister bezeichnet. Das Spiel zeige auch, dass die Eintracht mit 100 Prozent gegen jeden gefährlich sein könne, meinte der Kapitän.

Kovac hat in Frankfurt ein neues Arbeitsethos eingeführt: Kurze Leine, klare Ansagen: „Alles geht, wenn man alles gibt“, sagt der Trainer. Gegen phasenweise merkwürdig teilnahmslose Bayern (lesen Sie dazu auch unseren Bericht auf Seite 7) hätte das fast zum maximalen Erfolg geführt. Und das nach der Gelb-Roten Karte für Szabolcs Huszti ab der 65. Minute zu Zehnt. „Hut ab vor der Mannschaft, wie sie vom Trainerteam eingestellt war. Sie hat immer an sich geglaubt und ist gegen Bayern München zwei Mal nach Rückständen zurückgekommen. Das ist schon hervorragend“, sagte Sportdirektor Hübner.

In diese Sichtweise musste auch der Gegner einwilligen. „Die Eintracht war in diesem Spiel aggressiver, hatte die bessere Einstellung. Deswegen geht dieses Ergebnis auch in Ordnung“, meinte Bayern-Coach Carlo Ancelotti mit hängenden Schultern.

Ohne Fleiß jedoch kein Preis. Kovac verlangt viel von seinen Spielern, aber durch die harte Vorbereitung mit bis zu zweieinhalbstündigen Trainingseinheiten sind sie fit genug für Großes. Die Eintracht ist jetzt in der Lage, Spiele zu dominieren.

Wobei die Startformation vom Samstag eher auf kontrollierte Defensive hindeutete. Gleich drei Innenverteidiger standen auf dem Platz, dazu mit dem unermüdlichen Chandler und Oczipka zwei weitere Abwehrspieler. Doch die Frankfurter standen überraschend hoch, sie pressten, sie nahmen den Bayern viele Bälle ab und sie erspielten sich über außen zahlreiche Chancen. Ante Rebic links, Timothy Chandler rechts oder Marco Fabián in der Mitte – insgesamt 13 Mal schossen die Frankfurter aufs Tor. „Die Mannschaft konnte es selbst gar nicht glauben, wie viele Gelegenheiten sie in der ersten Halbzeit gegen Bayern bekommen hat“, erklärte Kovac.

Nur einmal, nach zehn Minuten, wurde der Mut der Eintracht bestraft, als Chandler von Alaba düpiert wurde und Robben aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Der quirlige Huszti sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich. Der Ungar war so extrem motiviert, dass er sich 25 Minuten vor dem Ende zu einem angedeuteten Kopfstoß gegen den ruppig spielenden Renato Sanches hinreißen ließ. Da er bereits verwarnt war, musste Huszti vom Platz. „Bei der Gelb-Roten Karte hätte ich mir gewünscht, dass der Schiedsrichter drübersteht und beiden nur ins Gewissen redet. Aber natürlich war Szabis Aktion eine Dummheit“, tadelte Bruno Hübner. Böse Folgen blieben aus. Auch Kimmichs 2:1 (62.) brachte die Eintracht nicht ins Wanken. Und wie breit die Brust von Marco Fabián derzeit ist, bewies der Mexikaner bei seinem 2:2 (78.).

Kein Zauberstab

Mit elf Punkten aus den ersten sieben Spielen hat die Eintracht gerade in Anbetracht des schwierigen Programms einen guten Start hingelegt. Und gegen München zeigte sie ihr Gala-Gesicht. Aber da gab es ja auch die schwachen Auftritte und Niederlagen in Darmstadt und Freiburg. Bei aller Freude über das Bayern-Spiel mahnte: Niko Kovac deshalb: „Nur zu Hause gegen Topteams gute Spiele abzuliefern reicht nicht. Wir müssen auch gegen die sogenannten Kleineren die gleiche Leidenschaft an den Tag legen.“ Und deshalb redete er auch an seinem Geburtstag der Mannschaft ernsthaft ins Gewissen: „Es gibt keinen Trainer, der alle drei Tage den Zauberstab in die Hand nimmt. Wer besser werden möchte, muss in jedem Spiel an seine Grenzen gehen.“ Das Bayern-Spiel war jedenfalls ein guter Anfang.