Eintracht Frankfurt: Spielervergleich: Elf Frankfurter gegen elf Darmstädter

Lukas Hradecky gegen Michael Esser: 1:0



Seinen Ausrutscher des Jahres hat Hradecky gleich in Leipzig hinter sich gebracht, ist zurück zwischen den Pfosten – und dort normalerweise besser als Esser. Auch wenn der traurige Zustand der Lilien gewiss nicht an ihrem Schlussmann liegt.

Timothy Chandler gegen Sandro Sirigu: 2:0



Im Hinspiel gelang Sirigu mit einer verunglückten Flanke immerhin der Last-Minute-Siegtreffer für die Lilien, mit Chandler hält er aber nicht mit. Der ist aufgeblüht, seit er mehr Luft hat für Ausflüge nach vorne – was gegen Darmstadt besonders gefragt ist.

Bilderstrecke Historisches Duell im Waldstadion: Eintracht schlägt Darmstadt im ersten Hessen-Derby

David Abraham gegen Aytac Sulu: 3:0



Eintrachts Abwehrchef lässt hinten nichts anbrennen. Das galt für 98-Kollege Sulu auch mal – aber an die Form der Vorsaison kommt er nicht heran. Und treffen tut der einstige Standard-Torjäger nur noch ins eigene Tor.

Jesús Vallejo gegen Alexander Milosevic: 4:0



So herausragend gut wie im Herbst ist der junge Vallejo im neuen Jahr noch nicht. Der Frankfurter Abwehr verleiht er aber mehr Stabilität als dies Milosevic am Böllenfalltor gelingt. Nach dem Abstieg mit Hannover könnte es den bisweilen überforderten schwedischen Nationalspieler in Darmstadt wieder treffen.

Bastian Oczipka gegen Fabian Holland: 5:0



Wie Chandler tut es auch Oczipka gut, mehr Freiheiten nach vorne zu haben. Sie sollten dabei nur die Lilien-Flügelflitzer Heller und Sam nicht vergessen. Hollands einziges Glück wiederum ist es derzeit, dass es in Darmstadt kaum Alternativen in der Außenverteidigung gibt.

Fotos hochladen – Preise gewinnen Wir suchen Eure schönsten Derby-Momente! Das Hessen-Derby der Eintracht gegen Darmstadt am Sonntag verspricht wieder Emotionen pur und jede Menge tolle Fan-Momente. Fangt Sie für uns ein, ladet Sie hier hoch – und gewinnt attraktive Eintracht-Preise. clearing

Makoto Hasebe gegen Jérôme Gondorf: 6:0



Der alte Hase hat seine Traumrolle gefunden: Makoto, der Libero, hält die Eintracht-Abwehr zusammen. Gondorf gelang das mit dem Lilien-Mittelfeld immer weniger.

Omar Mascarell gegen Peter Niemeyer: 7:0



Beim 1:0 auf Schalke schloss Mascarell als Abräumer vom Dienst die Eintracht-Reihen und kam ausnahmsweise ohne Gelbe Karte aus. Ein absoluter Stammspieler – was für den kampferprobten, aber spielerisch begrenzten Niemeyer beim SVD diese Saison nicht immer galt.

Mijat Gacinovic gegen Sidney Sam: 8:1



Restlos überzeugen konnte Relegationsheld Gacinovic zuletzt nicht, seine Einsätze bekam er trotzdem – auch weil er immer für eine Überraschung gut ist. Eine noch größere Wundertüte ist Sidney Sam, der Ex-Nationalspieler, der 2015 fast bei der Eintracht gelandet wäre und nun in Darmstadt einen Neustart versucht. Sam als Lilien-Held im Derby? Das wäre eine Pointe. Punkt für beide.

Bilderstrecke Eintracht: So verliefen die sieben Derbys gegen Darmstadt

Aymen Barkok gegen Marcel Heller: 9:1



Der junge Barkok besticht durch Technik und Unbekümmertheit, Heller durch Tempo. Darauf sollten die Eintracht-Verteidiger aber vorbereitet sein. Noch ein Punkt für die Eintracht.

Branimir Hrgota gegen Jan Rosenthal: 10:1



Bei der Eintracht wurde Rosenthal nicht so recht glücklich, wurde oft auch von Verletzungen gebremst. In Darmstadt hat er einen Stammplatz erobert, kam aber ganz schlecht ins neue Jahr. Da hat Hrgota, der feine Techniker im Eintracht-Sturm, Vorteile.

Alexander Meier gegen Terrence Boyd: 11:1



Zwölfeinhalb Jahre ist Meier bei der Eintracht, Boyd zwei Wochen in Darmstadt. Der Frankfurter Fußballgott hat dem US-Stürmer auch sonst einiges voraus – und ist am Sonntag besonders gefordert für ein Führungstor: Wenn der Beton einmal geknackt ist, sollte das Spiel für die Eintracht leichter werden. smr/mka

Mehr zum Hessenderby Eintracht vs. Darmstadt

Eintracht Frankfurt Charlys Blickwinkel: Rang drei verteidigen! Charly Körbel (62) ist mit 602 Einsätzen, alle im Trikot der Frankfurter Eintracht, Bundesliga-Rekordspieler. Inzwischen schon traditionell erklärt er vor jedem Heimspiel die aktuelle Lage aus seiner Sicht. clearing

Eintracht Frankfurt Dritter gegen Letzter: Die Eintracht erwartet ein zähes ... Von aufgeheizter Stimmung ist vor dem Hessenderby nicht viel zu spüren. Für das Spiel in Frankfurt gibt es sogar noch Karten. clearing

Schaulaufen am Böllenfalltor Beim Hessenderby vor 35 Jahren war die Ausgangsposition ... Die Eintracht oben dabei, die Lilien unten drin - das war vor 35 Jahren ganz ähnlich wie in dieser Saison. Damals hatte Frankfurt erst einmal das bessere Ende für sich. clearing

Eintracht-Gegner im Check Breaking Bad: Was die Lilien mit Hollywood zu tun haben Transfers wie auf dem Basar, eine Formkurve, die nur noch eine Richtung kennt - und ein Mann, der mehr Titel geholt hat als andere Autogramme schreiben. Eine Kolumne von "11 Freunde"-Autor Stephan Reich. clearing