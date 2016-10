Eintracht Frankfurt: Spitzenspiel im Jahr 1993: Tabellenführer Eintracht trifft auf Bayern

Ein echtes Spitzenspiel steht am 23. Oktober 1993 zum 13. Spieltag dieser Bundesliga-Saison an: Die Eintracht, trotz der im letzten Spiel erlittenen ersten Niederlage in Duisburg (0:1) mit 20:4 Punkten Tabellenführer, trifft auf die drittplatzierten Münchner Bayern, die vier Zähler weniger aufweisen. Allerdings muss die Eintracht bei dieser Partie ohne ihren treffsichersten Stürmer auskommen: Tony Yeboah, der an den ersten sieben Spieltagen neun Treffer erzielte und gerade von den Lesern des „Kicker“ zum beliebtesten Ausländer der Bundesliga gewählt wurde, wird mit der am neunten Spieltag gegen Dynamo Dresden erlittenen Verletzung noch länger ausfallen.

Das Fehlen des Goalgetters hält Eintracht-Trainer Klaus Toppmöller, der vor dem Spiel mit einem Kaiseradler in der Mannschaftskabine für zusätzliche Motivation sorgen will, nicht davon ab, mit einer Aufstellung zu beginnen, die er selbst als „pervers offensiv“ bezeichnet. Mit dem „magischen Viereck Bein, Gaudino, Furtok und Mihajlovic, mit einem offensiven Libero Binz, mit den klar nach vorn ausgerichteten Weber und Okocha“, soll der Eintracht der Sieg im Spitzenspiel gelingen.

Bei Bayern steht für den an der Schulter verletzten Aumann Gospodarek zwischen den Pfosten. Der sieht nach dem ersten Frankfurter Eckball Okochas Distanzschuss ein gutes Stück am Pfosten vorbeirauschen und ist bereits beim nächsten Versuch des technisch versierten Mittelfeldspielers machtlos. Nach Gaudinos Querpass treibt Okocha Ziege am linken Flügel fintierend vor sich her, zieht dann nach innen am Münchner vorbei und aus 20 Metern wuchtig ab. Gospodarek bleibt stehen und schaut dem Geschoss hinterher, das hinter ihm an den Querbalken donnert und von dort ins Toraus springt.

Während Okocha einen Sahnetag erwischt hat, wäre Valencia heute besser im Bett geblieben. Zuerst wird der Angreifer von Torwart Stein unter dem Applaus der Zuschauer am Fünfmeterraum ausgespielt, dann erntet Valencia den so erbosten wie lautstarken Kommentar Zieges, der nach dem misslungenen Versuch eines Doppelpasses mit dem Kolumbianer den von diesem ins Aus gepassten Ball wütend auf den Boden schleudert. Und auch sonst gelingt den Gästen in der von den Hessen dominierten ersten halben Stunde nicht viel.

Nur eine kurze Freude

In der 31. Minute schafft es die Eintracht dann endlich, ihrer Überlegenheit mit einem Treffer Ausdruck zu verleihen. Weber wird auf der linken Seite nicht von Jorginho angegriffen und kann ins Zentrum zu Gaudino passen, der sich von Nerlinger gelöst hat und von diesem auch nicht verfolgt wird. So kann Gaudino aus ähnlicher Position wie zuvor Okocha unbedrängt aufs Tor schießen, wo Gospodarek den Aufsetzer zwar zur Seite abwehren kann, doch dabei im heran sprintenden Furtok einen dankbaren Abnehmer findet. Vom linken Eck des Fünfmeterraums schiebt der Stürmer die Kugel zum 1:0 ins lange Eck.

Die Freude über die Führung der Frankfurter währt allerdings nur vier Minuten. Über den rechten Flügel kommt der Ball vor dem Strafraum auf Helmer, der mit dem Rücken zum Tor und bedrängt von Binz den Ball annimmt und ihn nach einer Drehung auf Valencia weitergibt. Der lässt sich in seiner besten Aktion weder von Roth noch vom hinzueilenden Binz aufhalten und passt das Leder quer zum freistehenden Nerlinger, der die Kugel kurz hinter der Strafraumgrenze mit dem linken Spann voll trifft und in vorbildlicher Schusshaltung an die Unterkante der Latte jagt, von wo der Ball zum Ausgleich in die Maschen springt.

In der Folge zeigen sich die Bayern entschlossener als die SGE, die dieser unbedingte Willen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – abgeht. Eine dieser Ausnahmen sitzt auf der Trainerbank und kann nicht eingreifen, eine andere steht mit Stein im Tor und wird dort dem nächsten Gewaltschuss der Bayern ausgeliefert, weil die Vorderleute der angreifenden Münchner nicht Herr werden. Bein verfolgt auf der linken Seite erfolglos Helmer, dessen Pass Witeczek bei der Annahme vor dem Strafraum zwei Meter wegspringt und der dennoch unbehelligt auf Libero Matthäus zurücklegen kann, weil er in seinem Rücken den ihn bewachenden Bindewald nicht fürchten muss. Matthäus bombt den Ball aus 25 Metern und vollem Lauf am sich wegdrehenden Bein vorbei in die linke obere Ecke des Tores – Stein fliegt an seinem 39. Geburtstag zwar schön, aber vergeblich. Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff haben die Bayern das Spiel gedreht.

Bilderstrecke Eintracht: Die schönsten Siege gegen den FC Bayern München

Es ist trotzdem nicht Trainer Toppmöller, der zur Halbzeit mit einem Spieler unzufrieden ist und zu einer Auswechslung greift, sondern Kollege Ribbeck: Er nimmt Valencia aus der Mannschaft und bringt dafür Labbadia. Der hat nach Wiederanpfiff auch die erste Möglichkeit, nachdem Bindewald auf der rechten Seite des Strafraums das Zuspiel auf das rechte Eck des Fünfmeterraums nicht verhindern kann. Labbadia ist schneller als Roth, der ihn eng deckt, doch der Abschluss geht knapp vorbei. Die Münchner sind wie schon in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte auch im zweiten Durchgang die zwingendere Mannschaft.

Bein, dessen Formkurve seit seinem Rücktritt aus der Nationalelf im September nicht wie erhofft positiv verläuft, kann dieser Begegnung seinen Stempel nicht aufdrücken, und Binz fällt vor allem durch seine Fehler in der Defensive auf. Furtok fehlt in vorderster Linie die Wucht Yeboahs, den Mihajlovic nicht ansatzweise ersetzen kann, aber dennoch 70 Minuten auf dem Platz verbleiben darf, bevor Andersen für ihn kommt. Dagegen gefällt Gaudino, der seiner Finesse in den letzten Wochen noch kämpferische Qualitäten hinzufügt. So verfolgt er nach einem Fehlpass Okochas den im Zweikampf erfahrenen Wouters und jagt diesen von der Strafraumgrenze durch den Sechzehner, bis er ihn am rechten Rand mit einer beherzten Grätsche die Kugel abnehmen kann. Gaudinos Rückpass vor das Tor kann Furtok leider nicht verwerten, weil er und sein Schuss von Kreuzer geblockt werden.

Okocha tanzt

Übertroffen wird Gaudino noch von Okocha. Dessen großer Auftritt kommt in der 63. Minute. Wenige Meter vor der Mittellinie läuft er auf Ziege zu und nach einer Körpertäuschung links an diesem vorbei. Ziege gibt nicht auf, lehnt sich im Sprintduell in seinen Gegner, zieht jedoch hier gleichfalls den Kürzeren und sieht auch mit seiner folgenden Grätsche gegen Okochas flinkere Beine kein Land. Dem kommt als nächstes Matthäus energisch entgegen, doch Okocha spielt den Ball auf den rechten Flügel zu Furtok, dem Kreuzer zu viel Platz lässt. Er lupft das Leder am Gegner vorbei gefühlvoll in den Strafraum. Am rechten Eck des Fünfmeterraums hüpft der Ball auf und wird von Okocha, der durchgestartet ist, rechts am zögerlichen Gospodarek vorbei ins Tor gedrückt. Für den Schützen gibt es aber immer noch kein Halten. Er springt über die Werbebande, läuft mit ausgestreckten Armen winkend in die Kurve und wagt zum Abschluss ein Tänzchen, das erst endet, als ihn Furtok erreicht, um ihn in die Arme zu nehmen.

Bilderstrecke Eintracht: Die bittersten Niederlagen gegen den FC Bayern

So viel Frankfurter Freude wird in der Rückrunde kaum noch zu erleben sein. „Ich glaube nach diesem Spiel nach wie vor, dass wir die bessere Mannschaft haben und die Eintracht es sehr schwer haben wird, Meister zu werden“, prophezeit Bayern-Manager Uli Hoeneß schon nach dem Abpfiff im Kabinengang in aller Gelassenheit, „denn sie spielt nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison.“ Er sollte recht behalten. Zwar hat die Eintracht frühzeitig und bald nach dem Bayern-Treffen die Herbstmeisterschaft sicher. In der Rückrunde aber fällt die Mannschaft auseinander, die Chemie stimmt einfach nicht – und die Ergebnisse auch nicht mehr. Nach dem 1:2 beim Wiedersehen in München ist es endgültig vorbei mit den Titelträumen, mit Chefkritiker Stein muss auch Trainer Toppmöller gehen.

Doch so weit ist es noch nicht am 23. Oktober. „Es wäre brutal gewesen, wenn hier einer gewonnen hätte“, findet Bayern-Vizepräsident Karl-Heinz Rummenigge. Klaus Toppmöller aber findet doch noch einen Sieger. „Gewonnen“, hebt er an, habe „König Fußball“.