EIntracht Frankfurt: Sportvorstand Bobic ist momentan noch ein ruhiger Mahner

Freundlich lächelnd, fast schon entspannt wirkend, schlenderte Fredi Bobic eine knappe Stunde nach Spielschluss durch die Interview-Zone. Eintracht Frankfurts Sportvorstand hatte die Zeit zum Herunterkühlen genutzt. Die Zeiten, dass nach Eintracht-Niederlagen der schwäbisch-slowenisch-kroatische Vulkan ausbricht, scheinen vorbei zu sein.

Dabei könnte sich Bobic als Hauptverantwortlicher durchaus Sorgen machen. Vier Punkte aus vier Spielen stehen aktuell zu Buche. Bei den beiden bisherigen Heimspielen gegen Wolfsburg und Augsburg, nicht gerade Schwergewichte der Fußball-Bundesliga, setzte es Pleiten.

Als „Wundertüte“ war der Frankfurter Kader angesichts des erneut großen Umbruchs beschrieben worden. Doch bis dato hat das Publikum in der Hauptsache blaue Wunder erlebt. Und der „Heimfluch“ lässt sich nicht bannen. „Das macht mich nicht nervös“, sagt Bobic: „Es gibt in der Bundesliga kaum noch klare Ergebnisse. Da ist alles eng beieinander.“ Der Sportvorstand sieht sich in seiner grundsätzlichen Einschätzung bestätigt: „Das wird eine verdammt interessante Saison. Da muss man Ruhe bewahren.“ Soll heißen: Die Bäume werden nicht in den Himmel wachsen.

Doch Ruhe bewahren fällt schwer angesichts der elementaren Probleme, die im Spiel gegen Augsburg aufgefallen sind. Die Frankfurter Vielvölkertruppe tritt nicht als harmonierende Einheit auf. Einen defensiv gut stehenden Gegner auszuspielen ist ihre Sache (noch) nicht. Kreativität und Tempo im Mittelfeld: Mangelware. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Aber dann musst du mit dem Ball auch etwas anfangen können“, kritisierte der Eintracht-Boss. Während des Spiels saß mit dem Kölner Sportdirektor Jörg Schmadtke ein Leidensgenosse neben ihm: „Denen geht es doch ähnlich.“

Bobic musste zugeben: „Wir haben ihren Riegel nicht knacken können. Augsburg hat uns gelockt, falsche Entscheidungen zu treffen.“ Der Sportvorstand monierte auch: „Ein Tor wäre für uns der Dosenöffner gewesen. Stattdessen haben wir die Gegentore hergeschenkt, vor allem mit dem Freistoß vor dem 0:1.“

Und dann ist da noch das brisante Thema Sturmschwäche. Der Sieben-Millionen-Mann Sébastien Haller hat bislang noch nicht wirklich eingeschlagen. Auch bei ihm ist Bobic aber um Deeskalation bemüht: „Ich brauche ihm keine Tipps zu geben. Er ist alt und erfahren genug. Er ist ein guter Junge und wird seine Buden schon machen. Wir haben kein Problem Haller, sondern das Problem, dass wir heute verloren haben. Und da haben viele ihren Teil beigetragen.“