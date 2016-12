Bilderstrecke 1:1 – Eintracht Frankfurt punktet auch in Augsburg

Die Anhänger der Frankfurter Eintracht sahen eine ordentliche Leistung ihrer Mannschaft gegen den FC Augsburg. Viele Zuschauer halten den Punktverlust gegen keineswegs überragende Augsburger aber für vermeidbar. Der Blick der Fans geht schon wieder nach vorne. Gegen 1899 HHoffenheim soll am Freitag der nächste Sieg gefeiert werden. Im offiziellen Forum sind die Anhänger mit der Leistung ihrer Truppe weitestgehend zufrieden.kann mit dem Remis gut leben: "Habe vor dem Spiel und nach Halbzeit eins mit einer Niederlage gerechnet. Der Punkt ist vollkommen okay, wir waren heute einfach bei den Pässen zu ungenau und generell zu lässig. Fabians Rückkehr nächste Woche wird uns gut tun, genauso wie die Hoffenheimer Spielweise. Mit tiefstehenden, kratzenden Mannschaften haben wir immer Probleme." Der Meinung schließt sichan: "Insgesamt verbuch ich's wie Niko gerne als gewonnenen Punkt, unser Polster gehalten gegen einen erwartet unangenehmen Gegner und gleichzeitig ein Ausrufezeichen hinter Nikos Worte nach Dortmund gesetzt bekommen."Die Fans der Eintracht bleiben trotz Euphorie realistitsch und wissen das Spiel gegen den FCA einzuordnen, wie auch: "Es musste auch mal wieder ein schlechteres Spiel kommen, dazu ging es gegen Schuster dessen Fußball nicht unbedingt "spielfreudig" ist. In Fünf Tagen steht bereits das nächste Spiel an, dann gegen Tabellennachbar Hoffenheim, was sicher wieder etwas schönerer Fußball wird, dann auch wieder mit Fabian, vielleicht aber auch Barkok in der Startelf?"Ähnlich sieht es auch, der in der Passquote Steigerungsbedarf sieht: "Ein Punkt. Muss man mit zufrieden sein. Kann man auch, denke ich. Nach dem frühen Tor sah es kurz so aus, als könnte es ein gemütlicher Auswärtssieg werden, aber insgesamt hat man Augsburg viel zu viele Möglichkeiten gelassen durch teilweise absolut haarsträubende Fehlpässe. Kovac fasst es gut zusammen: Wenn man nicht gewinnen kann, darf man wenigstens nicht verlieren. Nächste Woche wieder mit Fabian und bitte mit mehr Konzentration nach vorne."Ein ausgeglichenes Spiel mit einem gerechten Ergebnis sah: "Nicht verloren, wenn ein paar Mal der letzte Ball durchkommt wär's eng für Augsburg geworden. Hätte man gewinnen, aber auch verlieren können. Ein Punkt mehr, Platz fünf, nächste Woche wieder die Chance, sich oben festzubeißen. Weiter geht die Fahrt!"ist stolz, dass viele Gegner mittlerweile wieder Respekt vor der Eintracht haben, auch wenn es dadurch schwieriger wird durch die gegnerische Defensive zu kommen: "Wir hatten 60% Ballbesitz und fast doppelt so viele Pässe - auswärts! Man muss auch anerkennen, dass viele "kleinere" Teams mittlerweile deutlich vorsichtiger gegen uns agieren und extrem beißen. Das ist zwar für uns vielleicht nicht so schön weil es uns schwerer macht Spiele zu gewinnen und Spiele dadurch oft eng sind, da wir halt keine Bayern/Dortmund/Leipzig-Offensive haben aber es ist dennoch auch ein Zeichen der Anerkennung dafür wie weit die Truppe bisher gekommen ist diese Saison."Einige Anhänger sahen vor allem im Ausfall von Marco Fabian eine entscheidene Schwächung der Mannschaft, wie auch: "So ein Spiel hätten wir letzte Saison verloren! Von daher wieder auswärts gepunktet. Aber man merkt das Fabian gefehlt hat, er ist schon Dreh- und Angelpunkt in unserem Angriffsspiel!"freut sich ebenfalls auf eine Rückkehr des Mexikaners gegen Hoffenheim: "So Spiele wie heute haben wir früher verloren. Das Fehlen von Fabian hat man gemerkt. Alles in allem gibt es immer mal ein schlechteres Spiel. Ich sehe die Saison sehr gelassen, einfach schön anzusehen bisher. Das Positive aus dem heutigen Spiel: Alle haben heute gemerkt, dass wir halt einfach immer weiter hart arbeiten müssen, dann ist der Klassenerhalt sicher und einen Bonus gibt es dann auch noch oben drauf.""Kein Beinbruch, die Mannschaft ist nach wie vor auf einem guten Weg und es waren Erfahrungswerte aus denen hinterher immerhin ein Punkt rausgesprungen ist. Die richtigen Schlüsse daraus ziehen sollte man aber natürlich trotzdem. Insbesondere, dass man nach der Führung -wie Kovac völlig richtig analysierte- glaubte, es würde auch mit weniger Aufwand und allein spielerischen Mitteln reichen", siehtdie ganzen guten Sachen des Remis.fasst das Spiel abschließend richtig zusammen: "Etwas durchwachsen, aber so ist das manchmal. Kein Spiel, woran man sich lange erinnern wird."