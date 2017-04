Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Mönchengladbach geschlagen

Eintracht Frankfurt Hrgota und Co. haben die Torschusspanik Die Eintracht schießt einfach keine Tore mehr. Dabei gibt es gegen Gladbach beste Gelegenheiten dazu – sogar vom Elfmeterpunkt. clearing

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Nach dem 0:0-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach trauern die Eintracht-Fans einer verpassten Chance auf einen Sieg nach."Unsere Chancenverwertung nimmt langsam dramatische Züge an. Es ist wirklich schade das sich die Mannschaft nicht belohnt für den Aufwand den sie leistet", schreibt der User. Vor allem der verschossene Foulelfmeter von Marco Fabian liegt den Eintracht-Fans schwer im Magen. "Das darf doch alles nicht wahr sein. 4/5 Elfern verschossen... Was soll man dazu noch sagen... Was bin ich froh, wenn diese Sasion endlich zu Ende ist", hadertDie Kritik für die mangelhafte Chancenverwertung richtet sich vor allem an Stürmer Branimir Hrgota. "Hrgota sollte sich überlegen ob der Sturm seine richtige Position ist", schimpft. "Gar nicht auszudenken, wo wir mit einem Meier in Bestform oder sonst einem echten Knipser ständen", meint. Etwas differnzierter sieht die Sache: "Bei aller verständlichen Kritik an Hrgota. Ich glaub, der erspielt sich mehr Chancen als jeder andere Spieler bei uns und das ist alles andere als miserabel. Er läuft auch gefühlt drei Mal so viel wie die anderen. Das Dumme ist nur. Er macht am Ende nicht das, was er tun sollte als Stürmer. Bisschen wie Mathe-Klausuren früher. Guter Rechenweg, aber am Ende verschusselt."Dennoch ziehen die Fans auch positive Schlüsse aus dem Spiel. "Unsere Abwehr funktioniert, fast egal in welcher Konstellation. Aber wenn vorne keine Treffer erzielt werden reicht das alleine nicht für die angestrebten Ziele", meint. Viele schreiben ohnehin von einem der besten Spiele der Eintracht in dieser Saison. "Spielerisch sah das alles echt gut aus", lautet das Fazit von. Allerdings sei auch klar: "Das hätten wir gewinnen müssen."(lg)