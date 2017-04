[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Das 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen ist wie ein gefühlter Sieg - schließlich holte die Eintracht gegen ein gutes Team einen 0:2-Pausenrückstand auf. Auch der Torfluch der letzten Wochen wurde besiegt. Eigentlich alles ein Grund zu Freude. Doch nicht alle Fans sind 100prozentig zufrieden mit dem Ergebnis."Fazit: Ein lachendes und ein weinendes Auge", meint User. Ähnlich sieht es: "Ein laut lachendes, weil ich nicht glauben kann wieviele Chancen ausgelassen werden und das weinende weil hab ich eigentlich aus dem gleichen Grund." Immerhin hätte die Einstellung der Mannschaft gestimmt: "Die Spieler geben ihr Bestes. Wenn sie doch nur etwas mehr Tore schießen würden, dann hätte man die 40 Punkte längst im Sack haben können, sogar müssen."Der Userist mit dem Remis nicht wirklich glücklich: "Nach dem Ausgleich hätte ich mehr Geilheit auf den Sieg erwartet." Auchhätte sich einen Drei-Punkte-Erfolg gewünscht: "Das war ein Fußballspiel wie man es sich vorstellt mit dem falschen Ergebnis.Insgesamt muss das ein Sieg sein aber die Chancen wurden halt kreisligamässig versemmelt."freut sich hingegen über den Punkt und fasst das Spiel folgendermaßen zusammen: "1. Halbzeit: Murmeltiertag 2. Halbzeit: Mentale Monsterleistung!!! An all die notorischen Nörgler hier: Wenn man vier Spiele kein Tor gemacht hat, acht Spiele nicht gewonnen hat und schon fünf Halbzeiten in sieben Tagen gespielt hat, dann ist das nicht hoch genug zu bewerten, wenn du zurück kommst nach einem 0-2 zur Pause gegen eine Bremer Mannschaft, die einen Megalauf hat. Hut ab und danke Jungs!Viel diskutiert wurde auch im Forum auch über den verwandelten Foulelfmeter von Marco Fabian: "Du denkst: Elfer war drin. Super. Machen wir das nächste Mal genauso wieder. Ich denke: Elfer war drin. Super. Aber es war Glück. Das haben wir nicht immer. Wir müssen es das nächste Mal anders machen", meint der Usersieht es ganz anders: "Für mich hat er diesmal den TW ausgeguckt. Also alles richtig gemacht." Und bekommt dabei Unterstützung von: "Ob Fabian sich den Wiedwald jetzt ausgeguckt hat oder aus welchem Grund auch immer er dahin geschossen hat, spielt doch in dem Fall sowas von keine Rolle. Außer für Leute, die einen Grund zum Stänkern suchen um glücklich sein zu können."Die Blicke richten sich jetzt schon auf den kommenden Samstag. Dann ist die EIntracht gegen beim BVB gefordert. "Vielleicht geht in Dortmund schon was", hofft