Eintracht Frankfurt: Stimmen der Fans: Ich glaub, mich tritt ein Oczipka

Eintracht Frankfurt Kommentar: Diese neue Eintracht macht Spaß Vielfältig, selbstbewusst und in bester Spiellaune: Diese Eintracht macht Spaß, findet unser Kommentator Dieter Sattler. Und erklärt, warum die Mannschaft diesmal nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. clearing

Dafür das #Kovac kein #Veh und kein #Schaaf ist, mit 1000 Jahren Erfahrung, macht der das doch recht gut #SGE #FCISGE — holger der cherusker (@holger101x) 20. September 2016

Nach Eintracht-Sieg in Ingolstadt Medienecho: Eiskalte Eintracht überrascht die Bundesliga Auch wenn die Kommentatoren beim Eintracht-Sieg in Ingolstadt keine spielerische Offenbarung sahen – die kämpferische Vorstellung der Kovac-Truppe nötigt ihnen dennoch Respekt ab. Unser Medienecho liefert einen Überblick. clearing

Irgendwie freuen sich nicht alle Eintracht Fans gleich dolle über den Sieg gegen Ingolstadt. Oder zumindest: Sie freuen sich auf unterschiedliche Art und Weise. Während die einen noch freudentrunken Nähzeug bestellen, um für die schon geplante, sechs Meter hohe Kovac-Statur ein hochgeschlossenes weißes Büro-Hemd in zu nähen, mäkeln die anderen noch, weil David Abraham bei seinem Kopfball leicht die wohlgeformte Frisur verwuschelt wurde. Naja, gefühlt jedenfalls. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen: Der geneigte Fan freut sich, mahnt sich vernünftigerweise gleich danach zur Vorsicht. Man kennt ja die Diva vom Main.Aber von vorn. Beziehungsweise von hinten. Denn die „United Colours of Bemeltown“, wie Userdie Mannschaft liebevoll nennt, bekommen besonders für ihre Defensiv-Arbeit viel Lob. Räume zustellen und früh attackieren – das kann man unter Kovac fast so gut wie die Möbelpacker. Da ist man sich einig. „Also, die Abwehr passt. Klasse, wie die Jungs gegen den Ball arbeiten und einfach niemanden durchfitschen lassen“, schreibtGegen Bayern hatte Ingolstadt ja noch beeindruckend abgeliefert in der Offensive. „Gegen uns haben sie sich kaum ne Möglichkeit erspielt“, analysiert der User weiter. Derschreibt gar: „Die Abwehr ist unser Glanzstück, die Außenverteidiger spielen defensiv nahe am best-of-Niveau, in der Innenverteidigung haben wir uns sogar verbessert. Auch das Zulaufen von Räumen im defensiven Mittelfeld und das Doppeln der gegnerischen Außen funktioniert gut.“ Wären da nicht die Defensivkopfbälle.Oder wie esfesthält: Ihm seien noch einige schwere Fehler in Sachen „Lufthoheit“ aufgefallen: „Ich habe das Gefühl, dass wir jedes Kopfballduell verlieren.“ Man darf an dieser Stelle klugscheißen: Mindestens ein Kopfballduell hat Abraham. Tor. Und wenn das jemand geschafft hat, der auch schon in der Bibel mitgespielt hat, kann man sich sicher sein: Das hat vielleicht auch noch ein anderer Eintracht-Luftikus geschafft. Überhaupt, Abraham. Die beiden Innenverteidiger konnten sich viel Lob abholen. Auch wenn Sie es wahrscheinlich kaum verstehen können: Es schreibt ja kaum ein Fan auf Spanisch. Sorry also,, du hast trotzdem Recht, wenn du in die Tasten haust: „Klasse Spiel. Überragende Innenverteidigung. Vallejo und Abraham auf Top-Niveau.“ Auchmeint, er sei von den beiden begeistert. Ihm werde bei diesen zentralen Verteidigern nicht bange.hingegen ist skeptisch. Er schreibt – Achtung, es könnte eine ironische Pointe mit seinem Namen folgen – das Spiel sei „kein Grund abzuheben“: Keine Ballsicherheit, einige ungeschickte Klärungsversuche, Mascarell „blutleer“. Er nennt das Spiel sogar einen „Graupenkick“. Zumindest was die Offensiv-Leistung angeh,t geben ihm da einige Recht. Spielerisch geht bei Eintracht Frankfurt ist bei der Eintracht noch Luft nach oben – von wegen Abheben und so. Dafür stimmen Taktik, Fitness und Einsatz.„Ingolstadt ist sicher kein Pflaster, um einen Schönheitspreis zu bekommen“, schreibt etwa„Da heißt es ausschließlich: gegenhalten, kämpfen und die Punkte mitnehmen. Und das haben die heute perfekt gemacht. Sehr robust, ohne unfair zu sein, viel Kampfgeist, viel Leidenschaft und auch Teamgeist.“ Sie lesen nun: „Weitere schöne Klischee-Umschreibungen zum Eintracht-Sieg“. Abgezockt, diszipliniert, auf der Höhe, souverän, kompakt, laufstark, oberaffengeil. Und so bleibt die „geilste Szene im Spiel“ für: „Das Wegtackeln eines Schanzers an der Strafraumgrenze, glaube Nr. 39 im vollen Sprintduell so in der 78. Minute.“ Hach, was war das schön.Kein Wunder also, dass zwei Verteidiger für die Tore herhalten mussten. Outsourcing at ist best, sozusagen. Die letzte Person, die sich so über „Otsches Strahl“ gefreut haben dürfte wie, mag wohl die Mutter des damals vielleicht 2-jährigen Bastians gewesen sein, als dieser das erst Mal allein auf dem Töpfchen saß. Der User fand Otsches Tor nicht nur „großartig“ , sondern hofft auch, dass ihn der Treffer nochmal „eine Handbreit größer macht“. Was immer das heißen mag, hört sich aber gut an.Man ist sich also einig: Ein überraschend gelungener Saisonstart. „Wer hätte das noch vor sechs Monaten gedacht! Ein gelungener Start in die Saison“, schreibt. Und mahnt: „Sicher wird es auch wieder ein paar Rückschläge und Niederlagen geben, aber ich glaube insgesamt bewegen wir uns auf einem höheren und stabileren Niveau als letzte Saison.“ Oder um es mit dem User auszudrücken, dessen Name sich uns nun endlich erschließt,: „Ich bin nicht unzufrieden. Habe übrigens mein drittes Bier auf. Für jeden Punkt eins. Und für jedes Tor einen Kurzen. Gott sei dank ist morgen Homeoffice.“ Es grüßt die Redaktion.Eines noch:findet, dass die Stimme und der Akzent von Hradecky ins Fernsehen gehören. Leider falsch. Wir hätten stattdessen gern ein finnisches Märchenhörbuch. Natürlich selbst übersetzt und vorgelesen vom unbeugsamen Hrady selbst.