Eintracht Frankfurt: Stimmen der Fans: Kopfschütteln nach dem Heimspielkrimi

Unnötige Pleite

Der Leistungsabfall zwischen dem Erfolg in Mönchengladbach und der Heimpleite gegen Augsburg macht die Frankfurt-Anhänger sprachlos. Wir haben uns im offiziellen Forum der Eintracht und in den sozialen Medien umgeschaut und die Stimmen der Fans zusammengesucht.fehlen die Worte: "Eigentlich hab ich keine Lust irgendwas zu schreiben...bin bedient." Was bleibt nach der Schlappe?: "Ich geh jetzt Maßbier saufen. Scheisse" Und auchwird beim Blick in die nahe Zukunft ganz anders: "Guter Start in die englische Woche. Gegen Köln und Leipzig wird es nochmal schwieriger. Ich könnt kotzen"Die Englische Woche hält gleich zwei Auswärtstermine für die Adler bereit: Am Mittwoch geht es zum 1. FC Köln, am Samstag zu RB Leipzig. Da wäre ein kleines Punktepolster durchaus nett gewesen.

Im offiziellen Eintracht-Forum finden sich am Tag nach der Niederlage kaum optimistische Stimmen.

SGE_Werner ärgert sich über den Verlauf der planlosen Partie: "Unnötig. Ideenlose, teils lethargische 75 Minuten und dann eine bärenstarke Schlussphase. Warum man nicht ein bisschen früher anfangen kann, aufzuwachen... Das war unnötig. Selbst so ein blödes Spiel kann man wenigstens mit einem Punkt einigermaßen 'retten'."

Flummi resümiert: "Selten so ein zerfahrenes Spiel gesehen von uns. Auswärts können wir mit der Taktik den Gegner durchaus ärgern, aber zuhause müssen wir Fußball spielen. Das sah in Strafraumnähe aus wie auf dem Bolzplatz. Das waren meistens 50:50 Pässe, keine Struktur, alles durch die Mitte, mit dem Risiko durch Abpraller in Konter zu laufen. Echt enttäuschend!"



Immerhin: JanFurtok4ever findet einen Lichtblick: "Das einzig positive Erkenntnis heute: wir haben auch Luft für die zweite Halbzeit."

Guten Morgen ?

FUCK EY ??? #SGEFCA

Schönen Sonntag ? — jmk (@jmk1337) September 17, 2017

Wenn Leute mich in der Bahn ansprechen und fragen wie das Spiel #SGEFCA ausgegangen ist...



Schau ich nicht schon genervt genug? — Rebooted (@Anirahtak0107) September 16, 2017

Trotz Niederlage ein großartiger Tag ???? #imherzenvoneuropa #eintracht #nurdiesge #sgeintrachtfrankfurt #eintrachtfrankfurt #heimspiel #waldstadion Ein Beitrag geteilt von Mein Juwel (@mein_juwel) am 16. Sep 2017 um 11:53 Uhr

ist prompt mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen.versucht's mit Ironie.Undweiß: Das Elend endet nicht beim Verlassen des StadionsUnterm Strich: Es gibt noch viel zu tun. Aber jetzt erstmal: Kopf hoch!