Eintracht Frankfurt Medienecho: Freche Frankfurter ärgern glückliche Münchner Klar, die Niederlage an der Isar war eingeplant. Dennoch haben die Frankfurter bei ihrem Auftritt in München ein gutes Bild abgegeben und den Gastgebern das Leben streckenweise schwerer gemacht als diese es gewohnt sind. Wir haben die Pressestimmen zu der Partie in unserem Medienecho zusammengefasst. clearing

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen die Bayern geschlagen

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Niederlage gegen die Bayern am Samstag war einkalkuliert, die Diskussionen im Eintracht-Forum verlaufen dementsprechend ruhig. "Insgesamt war das Spiel so ziemlich eines der besten Auswärtsspiele diese Saison. Da haben wir in Bremen weniger gut gespielt und gewonnen. Unsere Rückrunde startet jetzt und spätestens nach der Länderspielpause werden wir wieder eine Eintracht sehen die auch offensiv und defensiv so stark ist das sie den Europacupplatz verteidigen wird. Und das DFB Pokal Finale ist auch drin wenn man so auftritt wie in München", schreibt der Userin seinem Beitrag,Es gibt allerdings Fans, die nach der fünften Nullnummer in Folge bereits das Abstiegsgespenst über dem Stadtwald kreisen sehen. "Die aktuelle Tabelle macht mir ein wenig Angst. Wenn wir die nächsten beiden Spiele wieder nicht erfolgreich sind, stecken wir vllt schon wieder im Abstiegskampf. Der Vorsprung beträgt aktuell nur 9 Punkte und dieses Jahr wird man sicherlich 39-40 Punkte brauchen", schreibt derin seinem Beitrag.Das sehen aber bei weitem nicht alle so. "Ich gebe zu, ein bisschen mulmig ist mir mittlerweile auch und bin auch schon heute ziemlich angespannt wegen Samstag. Allerdings ist die Situation mit 2011 kaum zu vergleichen. Ich erinnere mich noch, dass damals weniger die Abschlussschwäche das Problem war, sondern viel mehr sich überhaupt Torchancen herauszuspielen. Noch ist kein Grund zur Panik, ein Sieg am Samstag wäre aber natürlich eine enorme Erleichterung. Und Fabian und Vallejo sind wieder da! Ergo sind wir auf jeden Fall wieder unberechenbarer. Das wird schon. Samstag gewinnen und in den restlichen Spielen noch min. 1-2 mal Remis und es passt für den Klassenerhalt", meint. Richtungsweisend sei jetzt aus der Sicht vieler User das kommende Spiel gegen den Hamburger SV.Worüber sich aber einige aufregen, sind die unnötigen Verwarnungen. "Das ist halt das, was endlich mal in die Birne rein muss. Vidal foult und provoziert. Macht Mascarell nichts, bekommt Vidal Gelb und fertig. Aber nein, er muss ihm noch nachlaufen und sich vor ihm aufbauen - Rudelbildung. Folge: Gelb für beide.Das ist sowas von in Stein gemeißelt und auf allen Plätzen so. Nur Mascarell weiß es nicht. Und so kommt Karte zu Karte zu Karte", schreibtNicht ohne Lob bleibt auch ein Bayern-Spieler. Und zwar Nats Hummels für seine Rettungsaktion gegen Branimir Hrgota. "das abwehrverhalten von hummels war einfach nur 100% perfekt. so etwas habe ich noch nicht all zu oft gesehen und in 99% aller fälle kommt bei einer solchen grätsche ein elfer heraus. dass er das ausgerechnet gegen uns macht ist natürlich extrem ärgerlich, hrgota mache ich da aber nicht wirklich einen vorwurf. mit so einem ding kann kein stürmer rechnen und es geht da wirklich um hunderstel sekunden", meint