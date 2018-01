"Was soll man da sagen? Einfach nur geil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", freut sich User geoffrey_5, auch bei Hyundaii30 ist die Stimmung bestens, der augenzwinkernd schreibt: "Wenn ich eine Frau wäre würde ich Kovac zurufen, dass ich ein Kind von Ihm möchte." Für fabisgeffm ist es "einfach geil Fan dieser Mannschaft zu sein." Und mit Blick auf Platz zwei, den die Eintracht nach Spielschluss an Freitagabend einnahm: "Jetzt muss man sich die Tabelle ausdrucken und übers Bett hängen."

Eintracht Frankfurt Adlerauge: Wunderschöne Momentaufnahme für die Eintracht Dank des 2:0-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach klettert die Eintacht in der Tabelle zumindest bis zum Samstag auf Platz zwei. Ein Kommentar clearing

Die Fans träumen angesichts dieser tollen Momentaufnahme bereits von Europa: "UEFACUP UEFACUP IN DIEEEESEM JAAAAAHR!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *GRÖHLT*", so Vael. "Wieso UEFA Cup? Tschämpiens Liege. Nicht Kleckern!", übertrumpft ihn gizzy und fügt hinzu: "Gute Leistung der Mannschaft. Hat angeknüpft an das letzte Spiel. Wenn die Konter besser ausgespielt werden ist alles drin. Bin zufrieden.Glaube das wird eine tolle Saison." Auch Jaroos erfreut sich am Spiel der Eintracht: "Ich stelle den Antrag auf sofortiges Saisonende. Obwohl, nee doch nicht. Die Saison ist einfach zu schön, um jetzt schon vorbei zu sein! Weiter geht's!!!"

Zum Spiel selbst gab es aber auch gemäßigtere Töne, wie etwa SGE_Werner zu Protokoll gab: "Natürlich etwas glücklicher Erfolg, wenn man die 2. HZ sieht. Aber wer seine Chancen nicht macht, kann halt auch nix gewinnen. Und wer das nötige Selbstbewusstsein hat und die nötige Konzentration, der gewinnt so Spiele eben."

AllesWirdGut meint zum Spiel: " Die 1. HZ fand ich extrem stark und wir haben da verdient geführt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Dass wir das gegen Gladbach schwer durchhalten würden, war klar. Dennoch würde ich sagen, dass wir durch den Schlussspurt die 2. HZ fast ausgeglichen haben. Wer halt den Elfer nicht macht, der darf sich nicht beschweren." Vom User hbh64 heißt es dazu: "Dusel gehört wohl dazu, und wir hatten natürlich Glück dass der Schiri es gestern gut mit uns meinte. Wir hatten aber auch schon Schiris, die es nicht so gut mit uns meinten. Also das gleicht sich alles aus."