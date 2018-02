"Wahnsinn, selten eine Eintracht Mannschaft so schnell und kampfstark gesehen. Aber auch fussballerisch sehr abgeklärt", lobt der User DeWalli die Leistung der Adlerträger gegen die Mannschaft des RB Leipzig. Auch JanFurtok4ever ist begeistert: "Großer Kampf, großer Sieg! Was für geile Kampfsäue", freut er sich: "Wie gut und sicher auch die letzten Minuten runtergespielt wurden. Leipzig kaum am Ball, immer ein Frankfurter dazwischen. Sonderlob auch für Jovic, wie der sich reingeworfen und die Bälle gehalten hat. Einfach geil. Zwar so ziemlich jeder mit Geld, aber das hat sich einfach gelohnt." Und prinzessin meint: "Ich freue mich riesig über die drei Punkte. Die Mannschaft hat alles gegeben, spielt mittlerweile einen richtig geilen Ball."

Bilderstrecke Eintracht schlägt Leipzig: Das war im Stadion los

Der User eintrachtfrankfurt2005 ist "wirklich von den Socken": "Wie die das runtergespielt haben, wie eine ganz große Mannschaft. So eine Souveränität - bis zur letzten Minute. Tolle Abgeklärtheit, am Schluss Ecken und Freistöße am gegnerischen Strafraum am Fließband rausgeholt. Kovac kann mit dem Lerneffekt echt zufrieden sein, das ist in den Schlussminuten was ganz anderes als vor einem oder zwei Jahren." Frankfurter-Bob schreibt zum Spiel: "Das war einer der besten Leistungen, die ich bisher gesehen habe. Man hat, bis auf das Gegentor, nichts zugelassen, war gefühlt in allen Bereichen überlegen und hat Leipzig zum Teil mit deren eigenen Waffen geschlagen. Das einzige, was man heute bemängeln kann ist, dass dieses Spiel nicht frühzeitig mit dem dritten Tor entschieden wurde."

Eintracht Frankfurt Medienecho: "Siegreiche Frankfurter Montagsdemo" Was schreiben die Medien zum 2:1-Sieg der Eintracht gegen Leipzig? Wir haben die Stimmen in unserem Medienecho zusammengefasst. clearing



Die Fan-Proteste gegen den Montagstermin kamen weitestgehend gut an: "Was heute im Stadion abging war der helle Wahnsinn. In der ganzen Nordwestkurve wurden Pfeifen verteilt. Die Dosen wurden bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Sobald die Eintracht am Ball war war es in der 1. Halbzeit zwar leise, aber in der 2. Halbzeit wurde jeder Ballgewinn bejubelt. So ein Spiel hab ich noch nicht erlebt. Die Kurve hat friedlich gegen das Montagsspiel demonstriert. Daumen hoch für die Mannschaft und die Fans", meint omaanni. "Meinen allergrößten Respekt für die Protestaktion und auch Respekt für die Leistung der Mannschaft. Gerade ersteres hätte ich, in dieser Form, so nicht erwartet. "Danke an alle Beteiligten und es ist einfach geil ein Eintracht Fan zu sein", schreibt DeMuerte. Jojo1994 dazu: "ich war (wie so oft) im stadion, und fand die aktion der ultras echt krass (im positiven sinne). man hat halt gezeigt was machbar ist und was nicht, und ganz klar kante gezeigt. fand ich gut."

Eintracht Frankfurt Eintracht siegt bei turbultentem Montagsspiel gegen Leipzig Begleitet von den angekündigten Fanprotesten hat Eintracht Frankfurt das turbulente erste Montagabendspiel dieser Saison gewonnen. clearing

Die Laune im Eintracht-Forum wurde allerdings am späten Abend von der Nachricht getrübt, dass ein Fan nach einer Herzattacke im Stadion gestorben war. Beileid und Mitgefühl an die Verwandten und Freunde des verstorbenen Fans. Gute Besserung an den Fan, der vom Zaun stürzte", schreibt Frankfurt-Bob. Den Beileidsbekundungen schlossen sich viele weitere Fans an.

Bilderstrecke So haben sich die Adler gegen Leipzig geschlagen