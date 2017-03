Eintracht Frankfurt: Stimmungshoch: Eintracht voller Glückshormone

Wenn Niko Kovac zur wöchentlichen Lagebesprechung mit der Presse kommt, sieht man schon von weitem an seinem Mienenspiel: Der Mann ist Optimist und voller guter Laune.

Jahreszeitlich bedingt schwebt der Trainer der Frankfurter Eintracht vor der heutigen Heimpartie in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) aber in einem ganz besonderen Stimmungshoch: „Das Wetter wird schön, die Glückshormone kommen, alle sind besser drauf.“

Auch seine Profis. Die haben laut Kovac die Länderspielpause genutzt, um im Training „außerordentlich gut“ zu arbeiten. Es gibt ja auch etwas gutzumachen: sechs Liga-Spiele ohne Sieg. In Frankfurt, wo viele von Europa träumen, trübt sich angesichts einer solchen Bilanz schnell die Stimmung.

„Ich denke positiv“

Völlig zu Unrecht, wie der Trainer findet: „Die Menschen denken einfach zu negativ“, sagt Kovac: „Wir sind Tabellensiebter, stehen im Pokal-Halbfinale. Wir sind in einer viel besseren Situation als viele Mannschaften hinter uns.“ Und so ist für den Trainer eines klar: „Ich denke positiv. Ich freue mich, und die Mannschaft freut sich auch. Wie es ausschaut, kann es für Eintracht Frankfurt eine erfolgreiche oder sogar sehr erfolgreiche Saison werden.“

Doch gute Stimmung allein ist noch keine Garantie für Zählbares. Das avisierte Saisonziel heißt 40 Punkte. Der Eintracht fehlen momentan noch vier. Die „englische Woche“ mit Heimspielen heute gegen Mönchengladbach und am kommenden Freitag gegen Bremen sowie der Auswärtspartie in Köln am Dienstag hat also wegweisenden Charakter. „Wir wollen in diesen drei Spielen die 40 Punkte schaffen“, lautet Kovacs Devise: „Danach können wir dann vielleicht andere Ziele ausgeben.“ Allerdings ist die Personallage nicht gerade rosig.

Gegen Gladbach wird Danny Blum wegen eines Magen-Darm-Infekts fehlen. Längerfristig müssen Kapitän Alexander Meier (Fersenprobleme) und Rechtsverteidiger Guillermo Varela (Sprunggelenk) pausieren. „Bei Alex Meier hoffe ich, dass es zum Endspurt reichen wird“, sagt Kovac.

Einen gesunden Meier könnte die Eintracht angesichts der aktuellen Bilanz von nur einem Punkt und einem Tor aus den letzten sechs Liga-Partien vielleicht ganz gut gebrauchen. Der Kapitän ist mit fünf Treffern immer noch Kovacs bester Schütze. Also gab es gestern eine kleine Lobrede: „Alex Meier ist wichtig für die Mannschaft, er ist wichtig für mich und er ist wichtig für den Verein“, sagte der Trainer. Mit einer Einschränkung: Mit seinen 34 Jahren würde Meier wohl nicht mehr 40 Spiele pro Saison absolvieren können. Und deshalb, so Kovac, „sehe ich keine Notwendigkeit, darüber zu reden, wenn ich ihn mal schone.“

Abwehrchef Makoto Hasebe, der nach einer Knie-OP zur Reha in Japan weilt, wird zwar vor Saisonende nach Frankfurt zurückkehren. Zum Einsatz dürfte er aber kaum noch kommen.

Angesichts der fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien, aber auch wegen der Kontergefährlichkeit der Gladbacher (15 Rückrundentreffer) braucht Kovac einen ausgeklügelten Spielplan. Viererkette oder doch die zuletzt bevorzugte Dreierkette? „Wir müssen höllisch aufpassen und kontrolliert offensiv agieren“, meinte der Frankfurter Trainer: „Wir haben alles durchgespielt.“

Eintracht: Hradecky – Abraham, Hector, Vallejo – Chandler, Mascarell, Gacinovic, Oczipka – Fabián, Rebic – Hrgota.