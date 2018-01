Eintracht Frankfurt: Streit um den Rasen in der Commerzbank-Arena

Fredi Bobic hat schon oft externe Schuldige gesucht, wenn die Frankfurter Eintracht in der Fußball-Bundesliga wieder einmal ein Spiel ohne ausreichenden Tor- und Punkt-Ertrag beendet hatte. Schiedsrichter und gegnerische Spieler als Buhmänner für den Frankfurter Sportvorstand – das gab es alles schon. Nach dem 1:1 gegen Freiburg war aber jemand gänzlich anderes an der Reihe: das Stadion-Management.

„Das ist ein Scheißplatz“, wählte Bobic drastische Worte über das Geläuf in der Arena im Stadtwald: „Wenn du gut Fußball spielen willst, kannst du auf so einem Acker kein Heimspiel machen. Dafür haben es die Jungs in der ersten Halbzeit in vielen Situationen gut gemacht.“

Schon die ganze Woche über habe er von seinem Büro aus den schlechten Zustand des Rasens bemerkt, kritisierte der Sportvorstand weiter: „Das kriegt der Richtige auch noch zu hören.“ Der Platz sei voller Löcher und schmierig. Und das, obwohl „wochenlang keiner drauf war“.

Ein wenig dürfte aus Bobic auch der Ärger über die derzeitigen Mietkonditionen der Eintracht gesprudelt sein. Die Frankfurter zahlen rund neun Millionen Euro Miete pro Jahr: Spitzenwert in der Bundesliga. Da kann man, so die unterschwellige Meinung der Bosse, wohl auch Top-Konditionen für das spielende Personal erwarten. Das Thema bietet Stoff für künftige Vertragsgespräche. Nur kurz nach Bobic ergriff Patrik Meyer in der Interview-Zone das Wort. „Die Eintracht weiß, dass wir nächste Woche einen neuen Rasen verlegen“, sagte Meyer: „Das haben wir dem Club in der letzten Woche schriftlich mitgeteilt.“ Das Arena-Management habe also schon reagiert, bevor die Kritik öffentlich wurde: „Wir haben sie sozusagen vorausgeahnt.“

Wegen der häufigen Regenfälle der letzten Zeit hätte eine frühere Rasen-Erneuerung keinen Sinn ergeben. Und Niko Kovac ließe durchaus häufiger auf dem Arena-Platz trainieren als frühere Eintracht-Trainer. Vor dem Anpfiff sei er in ordentlichem Zustand gewesen: „Das Spiel hat ihn dann ruiniert.“

Am Mittwoch soll es nun losgehen. Der neue, von einem Grundstück am Niederrhein stammende grüne Teppich soll rund 100 000 Euro kosten.

Kovac und seine Spieler sahen das Thema übrigens entspannter. „Ich habe das Spiel von unten gesehen. Für mich war das in Ordnung“, meinte der Trainer lächelnd. Und Marius Wolf ergänzte: „Auf dem Rasen haben ja beide Mannschaften gespielt. Und in der ersten Halbzeit haben wir auch auf diesem Rasen gespielt.“

