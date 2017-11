Eintracht Frankfurt: Taktiktafel: Das fast perfekte Spiel mit dem Fünferwürfel

Niko Kovac redete gar nicht lange drumherum, 30 Prozent Ballbesitz in der zweiten Halbzeit waren auch ihm zu wenig. So habe es keine Entlastung mehr gegeben und deshalb sei der Eintracht nichts anderes übrig geblieben, als tief stehend zu verteidigen. Dass sie dann ausgerechnet in der Nachspielzeit und bei einer 1:0-Führung mit so vielen Spielern hinter dem Ball herlaufen musste, war auch für den Frankfurter Trainer unfassbar. „Wir hatten noch 60 bis 70 Meter, um das zu verteidigen – das müssen wir besser lösen“, stellte der Coach klar.

Ganz ehrlich: Die Gelbe Karte, die sich Marius Wolf oder Ante Rebic vorne für ein bisschen Zeitspiel hätten abholen können, hätte sich gelohnt. Gerade Rebic, der sonst ja nicht gerade bemüht ist, als braver Junge durchzugehen, hätte den Ball ruhig noch einen Moment aufhalten können beim Freistoß für Hoffenheim tief in der eigenen Hälfte. Oder vielleicht hätte Wolf die Kugel zuvor aufs Tor jagen sollen, obwohl schon abgepfiffen war?

So aber spielten die Hoffenheimer einen starken Pass in den Raum hinter den zurückeilenden Wolf, und schon war die Eintracht im Stress, weil sie sich plötzlich mit acht Mann vor dem Ball befand (siehe Grafik). Natürlich wäre das auch ohne Verzögerungstaktik zu verhindern gewesen. Wolf hätte schneller zurückweichen oder zumindest den Passweg auf den Flügel besser im Auge behalten müssen. Carlos Salcedo hätte auf den Flügel rücken und Serge Gnabry schon dort stellen sollen. Und Makoto Hasebe hätte Salcedo energischer zu Hilfe kommen können. Außerdem unterbrach Kevin-Prince Boateng den Rückweg kurz und war deshalb noch nicht bei Torschütze Mark Uth, als dieser an den Ball kam. Gleiches galt für Gelson Fernandes, der erst einige Meter gut machte, dann aber nicht voll durchzog und nicht mehr eingreifen konnte. Fast jeder Eintracht-Spieler dürfte bei der Video-Analyse eine Möglichkeit finden, wie er das Ausgleichstor hätte verhindern können.

Bei der Hoffenheimer Nachbetrachtung gibt es wenig Alternativen in der Schuldfrage. Lukas Rupp kann den Ball überall hinspielen, nur nicht schräg vor das eigene Tor in Richtung Kerem Demirbay, zumal er den heranrauschenden Boateng doch viel eher sehen müsste als sein Mitspieler.

Bleibt noch die Frage, wieso es fast geklappt hätte mit dem Sieg in Hoffenheim und mit dem „zu Null“ bei einer der torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Und da darf man neben allem läuferischen und kämpferischen Einsatz auch die taktische Finesse loben, mit der die Eintracht den Gegner über weite Strecken aus der torgefährlichen Zone heraus hielt.

Die Formation, in der die vorderen fünf Spieler sich aufbauten, sah von oben betrachtet ganz oft wie die Fünf auf einem Würfel aus, also mit vier quadratisch angeordneten Punkten und einem genau in der Mitte. Der Punkt in der Mitte war bis zu seiner Auswechslung Mijat Gacinovic, vorne spielten Sebastien Haller und Rebic die Eckpunkte, weiter hinten Boateng und Marc Stendera. Dieser Würfel stand praktisch auf der Fünferkette und kippte je nach Position des Balles seitlich ab. So hatte die Eintracht eine optimale Tiefenstaffelung mit kurzen Abständen zwischen den eigenen Linien, wo es wenig Raum für den Gegner gab. Und so konnten einerseits im Zentrum viele Bälle erobert werden – wie beim 1:0 – und andererseits die zurückgezogenen Außen Wolf und Jetro Willems auf den Flügeln angespielten Gegnern immer sofort entgegentreten und Hilfe von in der Nähe postierten Mitspielern in Anspruch nehmen. Diese besondere Form eines 3-4-1-2 oder auch 5-3-2 passte zu jedem Eintracht-Spieler bestens – zumindest was die Defensive angeht.