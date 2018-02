Eintracht Frankfurt: Taktiktafel: Ein Wolf für alle Fälle

Bei der Frankfurter Eintracht werden diese Meter längst wie selbstverständlich gemacht: Wenn es darum geht, den Gegner anzulaufen und so von einem geordneten Spielaufbau abzuhalten, ist sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac für keine Anstrengung zu schade – und auch deshalb sehr effektiv. Und wenn doch mal einer einen Schritt auslässt oder zu spät kommt, dann ist da ja noch Marius Wolf. Ob als Verteidiger oder Stürmer oder wie jetzt gegen Leipzig irgendwo dazwischen: Der 22-jährige Shootíng-Star stopft Löcher, wo immer welche zu stopfen sind. Und zwar offensiv wie defensiv.

Leipzig ließ die Eintracht ungestört hinten heraus spielen. Klar, könnte man sagen, die Gäste hofften, dass so Räume für ihre gefürchteten Konter entstehen würden. So wie vor ihrem frühen Tor zum 1:0, als die Eintracht aufgerückt und deshalb verwundbar war. Doch der Preis war zu hoch.

Indem sie ein Drittel des Spielfeldes preis gaben – manchmal war es sogar die Hälfte – stellten sich die Leipziger „Bullen“ selbst eine Falle. Denn einen Gegner, der ohne das letzte Feuer spielte und stattdessen oft nur auf sie wartete, konnten sich die Frankfurter schön zurechtlegen. Und sie konnten fast schon in Ruhe immer wieder die gefährlichen Räume bespielen, die mit relativ einfachen Pässen zu erreichen waren (siehe Grafik). Und welche die Eintracht geschickt frei zog.

Mut gehört dazu

Zum Beispiel, wenn Wolf bei Ballbesitz der Frankfurter Dreierkette aus dem Halbraum entgegen kam und so hinter ihm der Weg für Danny da Costa frei wurde. Oder wenn Ante Rebic in die Mitte zog und Timothy Chandler hinter ihm über den linken Flügel marschierte.

Die Tücken des Systems, beziehungsweise die Risiken des Spiels mit zwei so offensiven Außenverteidigern, wurden dann beim 0:1 deutlich. Da war Chandler in der Entstehung weit vorne und kam letztlich zu spät wieder hinten an. Doch auch wie breit die Brust der Eintracht inzwischen ist, ließ sich an ihm festmachen. Chandler ließ er sich nicht entmutigen und von weiteren Flügelläufen abhalten. Den Ausgleich erzielte er dann zwar nach einer Ecke, doch auch da gehörten der Mut und die Entschlossenheit dazu, erst mal im Angriffsmodus zu bleiben und dann nach noch einmal ganz nach vorne durchzustarten.

Druck auf den Ball

Ein weiteres Argument für ein frühes Anlaufen lieferte die Eintracht beim 2:1. Erst Wolf, dann Sébastien Haller, dann Rebic und dann auch noch Chandler investierten einige schnelle Meter und hielten so den Druck auf den jeweils ballführenden Leipziger hoch. Ihr Kapitän Willi Orban wähnte sich dann so in Zeitnot, dass er den Ball per Kopf direkt nach vorne beförderte – und als die Kugel von Simon Falette direkt über ihn hinweg zurückgeköpft wurde, war Rebic schon weit im Rücken des Leipziger Innenverteidigers gestartet und konnte letztlich den Torschützen Kevin Prince Boateng bedienen. Je weiter vorne der Ballgewinn gelingt, desto kürzer ist nun einmal der Weg zum Tor. Und Zeit, wieder in die Ordnung zu kommen, hat ein Gegner auch eher nicht, der den Ball im Spielaufbau verliert.

Nach der Pause sah man Marius Wolf dann ganz oft im Zentrum oder sogar weit drüben auf der linken Seite. Wenn die Leipziger dort das Spiel aufbauten und Rebic oder Haller versuchten Druck zu machen, half Wolf ihnen dabei, die gewünschte Überzahl in Ballnähe herzustellen. Konnten sich die Gäste doch befreien und wechselten sie auf die andere Seite, war er selbstredend schon wieder im Sprint dorthin unterwegs – und machte im Verbund mit da Costa auch diese Seite zu.

Marius Wolf war einfach überall auf Balljagd. Und er war, so lange ihn die Füße trugen, auch noch damit beschäftigt, mit seinen Antritten Lücken in die Abwehr zu reißen. Manchmal hätte man ihm gewünscht, dass er sich wenigstens bei der Ausführung von Ecken und Freistößen mal eine Pause hätte gönnen können – aber das wollte er mit Sicherheit gar nicht.