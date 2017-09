Eintracht Frankfurt: Taktiktafel. Wie die Eintracht diesmal mit klassischen Mitteln zum Erfolg kommt

Das sogenannte „Spiel gegen den Ball“, man könnte auch sagen, das Verteidigen überall auf dem Feld, fordert immer einen gewissen läuferischen Aufwand. Umso weiter man dabei in Richtung gegnerisches Tor kommt, desto größer wird der zu verteidigende Raum, sprich: Umso mehr muss gerannt werden. Vorteile gibt es aber natürlich auch, sonst würde es ja keiner tun. Der gegnerische Spielaufbau wird erschwert, wenn nicht unterbunden. Außerdem wird der Ball je nach Erfolg weit weg vom eigenen Tor gehalten – und im Umkehrschluss gegebenenfalls nah am gegnerischen Tor erobert. Genau auf diese Punkte haben Trainer Niko Kovac und Eintracht Frankfurt am Mittwoch beim 1. FC Köln über weite Strecken gebaut, mit einem nahezu klassischen 4-2-3-1-System – und gewonnen.

Köln, im noch klassischeren 4-4-2 unterwegs, ließ der Eintracht zunächst Raum und Zeit für den Spielaufbau. Zeit, die den Gastgebern nachher fehlte. Auf der anderen Seite war besonders in der ersten Halbzeit deutlich mehr Engagement zu sehen. Sebastien Haller als zentrale Spitze, Mijat Gaconovic und Ante Rebic auf Außen sowie der im zentralen offensiven Mittelfeld aufgebotene Kevin-Prince Boateng machten gerade in der Phase enorm Druck, die Kovac als möglicherweise spielentscheidend ausgedeutet hatte, nämlich beim Stand von 0:0. Denn die vergangenen Spiele (nicht nur die der Eintracht) haben gezeigt, dass es immer schwieriger wird, einen tief stehenden Gegner in Bedrängnis zu bringen. In Führung gehen, sich zurückziehen und auf Konter lauern, so steht es nicht nur bei der Eintracht im Match-Plan, sondern bei vielen anderen Mannschaften in dieser „komischen Liga“ (Kovac).

Die grundsätzliche Haltung der Eintracht in Köln, den Gegner zu stören, anzulaufen und wenn möglich zu pressen, also den Ball erobern zu wollen, machte sich vor dem Siegtor bezahlt. Auch wenn man bei einem Abstoß natürlich nicht im eigentlichen Sinne von Pressing sprechen kann, war es doch die engagierte Nachgeh-Arbeit von Haller nach einem ungenauen Steilpass von Hasebe, die Kölns Dominic Maroh zu seinem so schlampigen wie folgenschweren Rückpass in den Lauf von Gacinovic veranlasste – der schon gestartet war, ehe es wirklich die Aussicht auf einen Ballgewinn gab (siehe Grafik). Der Elfmeter und der daraus resultierende Siegtreffer waren der Lohn und am Ende erwies sich der Plan des Trainers als perfekt.