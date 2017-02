Eintracht Frankfurt: Tawatha und Seferovic: Helden aus der zweiten Reihe

In gut sieben Monaten bei der Frankfurter Eintracht hat Taleb Tawatha schon eine ganze Menge gelernt. Die deutsche Sprache aber gehört noch nicht dazu, jedenfalls nicht genug, um sich mühelos zu verständigen. „Don’t celebrate too much“, mahnte deshalb Trainer Niko Kovac seinen plötzlich ins Rampenlicht geratenen Linksverteidiger in englischen Worten, als er ihm am späten Mittwochabend im Kabinengang der Fußball-Arena von Hannover über den Weg lief. Freilich mit einem Schulterklopfer, einem Augenzwinkern und nicht übermäßig ernst gemeint: „Feiere nicht zu viel!“

Das stand nicht zu befürchten, dafür ist der Terminplan zu straff. Zufrieden mit sich durfte Tawatha indes sein. Held des Tages war Schlussmann Lukas Hradecky, weil er in letzter Minute der DFB-Pokal-Achtelfinalpartie bei Zweitligist Hannover 96 einen Elfmeter gehalten und der Eintracht so den 2:1-Sieg gerettet hatte. Es gab aber noch zwei Helden aus der zweiten Reihe: Haris Seferovic, dem in der 72. Minute der entscheidende Treffer gelang. Und Tawatha, der den Ausgleich besorgt hatte, mit seinem ersten Eintracht-Tor. „Taleb hat es sehr gut gemacht“, lobte Kovac und dachte auch an Seferovic: „Für Haris freut es mich außerordentlich.“

In Gedanken an drei Spiele in sieben Tagen – das 1:0 gegen Darmstadt 98, Hannover und schließlich das Punktspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen – hatte Kovac drei, vier Reservisten in die erste Reihe rotiert. Wie Seferovic, der gleich voll im Spiel war und die Bälle behauptete, ehe er entscheidend traf.

„Haris bettelt richtig darum, dabei zu sein“, sagte Kovac über die Trainingsleistungen des Stürmers. „Ich spüre, dass er wieder lockerer ist. Als Torjäger braucht er das, und eine gewisse Sicherheit auch.“ Ob es daran liegt, dass die Zukunft geklärt ist? Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, beteuerte Seferovic zwar. Die Zeichen stehen aber auf Trennung im Sommer, wenn der Dreijahresvertrag ausläuft.

„Ich gebe immer Vollgas, und der Trainer weiß, was ich kann“, erklärte Seferovic. Trotzdem durfte er zwischen dem zähen Zweitrunden-Kick gegen Ingolstadt Ende Oktober und dem Besuch in Hannover nur einmal in die Startelf. Für Tawatha waren das gar die bislang einzigen Einsätze von Beginn an. „Das erste halbe Jahr war schwer für mich“, sagte der israelische Nationalspieler. Im Sommer bremste ihn ein Leistenbruch, im Herbst ein Innenbandriss im Knie. Jetzt ist er fit – und zeigte nach seiner Einwechslung zur zweiten Hälfte prompt, was er zu leisten vermag.

Das ist wichtig für Kovac. Zumal der diesmal geschonte Jesus Vallejo bis Samstag zwar wieder fit sein sollte, David Abraham aber auszufallen droht. Wegen einer leichten Zerrung wich er für Tawatha, Bastian Oczipka verteidigte danach innen. Das machte dieser wie Vallejo-Ersatz Michael Hector ordentlich, aber eben nicht ganz so gut wie die Stammkräfte. Noch kein Thema ist Marco Fabián. Die Spritzenkur beim Arzt von Real Madrid hat seine Rücken- und Hüftbeschwerden jedoch gebessert, am Montag wird er in Frankfurt zurückerwartet.

Fredi Bobic freilich machte aus diesen Fragezeichen keine Probleme und freute sich lieber über Lösungen. „Das ist doch die Story der Saison“, meinte der Sportvorstand: „Egal wer reinkommt, ist richtig gut und richtig stark!“ Diesmal waren es Tawatha und Seferovic.

