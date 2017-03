Eintracht-Gewinnspiel: Tickets für das Eintracht-Spiel gegen Hamburg zu gewinnen

Am Samstag, 18. März, spielt die Eintracht um 18.30 Uhr zu Hause gegen den HSV. Und Sie können sich das Spiel im Stadion ansehen! Wer bei der Verlosung von 1x2 Sitzplätzen mitmachen möchte, muss eine Email an die Adresse online@fnp.de mit dem Betreff "Eintracht vs. HSV" schicken. In der Mail dann den folgenden Halbsatz vervollständigen: "Die Eintracht gewinnt gegen den HSV, weil..." Der originellste Spruch gewinnt! Der Gewinner erhält die Tickets zugeschickt.

Deshalb ganz wichtig: In der Mail müssen Name, vollständige Anschrift und eine Kontakttelefonnummer des Teilnehmers stehen. Einsendeschluss ist Dienstag, 14. März, um 13 Uhr. Schnell sein lohnt sich also!



Die Karten werden zur Verfügung gestellt von Hermes, dem Offiziellen Premium-Partner der Bundesliga.