Eintracht Frankfurt: Timothy Chandler: Der Aufstieg des Rückkehrers

Es lief die 73. Spielminute im Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen (Endstand 2:2), als Schiedsrichter Bastian Dankert einen Elfmeter für die Eintracht pfiff. Der Bremer Verteidiger Niklas Moisander hatte den Frankfurter Angreifer Branimir Hrgota zu Fall gebracht, eine übliche Szene im Fußball. Kurios aber war die Reaktion von Frankfurts Timothy Chandler, der zu seinem Trainer Niko Kovac eilte, als sich sein Teamkollege Marco Fabian den Ball auf dem Elfmeterpunkt zurechtlegte. "Timmy kam zu mir und sagte, er möchte gerne, dass Omar schießt. Dann habe ich gesagt, geh doch hin und sag ihm das, was soll ich machen? Mich hört eh keiner von hier, ich habe mich ja selbst nicht mehr gehört. Vor dem Spiel habe ich gesagt, dass derjenige von den beiden schießen soll, der sich gut fühlt.“, so der Frankfurter Trainer. Letztendlich verwandelte Fabian den Elfmeter zum verdienten Ausgleich und jubelte auch mit seinem Teamkollegen Timothy Chandler.Timothy Chandler, genannt „Timmy“, wurde am 29. März 1990 in Frankfurt am Main geboren. Der Sohn eines amerikanischen Soldaten, wuchs nach der Trennung seiner Eltern bei seiner Mutter in Hessen auf. Seine fußballerische Karriere begann Chandler in der Jugend der Sportfreunde Oberau, bevor er 2001 im Alter von elf Jahren in die Eintracht-Jugend wechselte.Nachdem er die verschiedenen Jugendmannschaften der Eintracht durchlaufen hatte, debütierte der damals 17-jährige für die U23, mit der er am Saisonende von der Oberliga Hessen in die Regionalliga Süd aufstieg. Im Sommer 2010 wechselte Chandler dann in die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg, wo er vom rechten Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger umgeschult wurde. Durch gute Leistungen konnte er sich für die erste Mannschaft empfehlen, für die er nur ein halbes Jahr später sein Bundesligadebüt gegen den SC Freiburg geben durfte. In der Folge stieg Timmy zum Stammspieler bei den Franken auf.Nur zwei Monate nach seinem Profidebüt, lief er das erste Mal im Trikot der amerikanischen Nationalmannschaft auf. In einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt und stand wenige Tage später auch schon in der Startelf der US-Auswahl. Chandler, der sowohl die deutsche, als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, nahm 2007 zwar an einem U17-Lehrgang des DFB teil, entschied sich nach der Nominierung des US-Fußballverbandes jedoch für das Heimatland seines Vaters. Bis heute hat der Rechtsverteidiger 29 Länderspiele bestritten, in denen ihm ein eigener Treffer gelang.Nach dem Abstieg des 1. FC Nürnberg 2013/ 2014 in die zweite Fußballbundesliga, entschied sich Timmy für eine Rückkehr zur SGE. Für eine Ablöse von einer Millionen Euro kam er zurück an den Main und sollte der Nachfolger des zum VFL Wolfsburg gewechselten Sebastian Jung werden. In seiner ersten Saison stand er in 25 Spielen in der Startelf und war trotz eher durchwachsenen Leistungen unter Trainer Thomas Schaaf meistens gesetzt. In der Folgesaison geriet er unter Armin Veh aber immer mehr ins Abseits und wurde zumeist vom eigentlich defensiven Mittelfeldspieler Makoto Hasebe ersetzt. Er selbst musste zunehmend auf der Tribüne Platz nehmen. Auch in seinen wenigen Einsätzen konnte er mit seinen Leistungen nicht überzeugen und geriet immer mehr in die Kritik.Unter dem neuen Trainer Niko Kovac, der vor dem 26. Spieltag der Saison 2015/ 2016 das Amt übernahm, änderte sich die Situation des 27-jährigen komplett. In den letzten neun Bundesligapartien der Saison fehlte Chandler lediglich drei Mal, zwei Mal davon verletzungsbedingt. Auch in der Relegation gegen seinen Ex-Verein 1. FC Nürnberg stand er in beiden Spielen in der Startelf und trug dazu bei, dass der drohende Abstieg verhindert werden konnte. In dieser Saison überraschte Timothy Chandler vor allem in der Hinrunde mit sehr guten Leistungen. Von 28 möglichen Bundesligapartien absolvierte der Rechtsverteidiger 26 Spiele, davon 25 von Anfang an. Nur zwei Spiele verpasste er aufgrund einer Rot- und einer Gelbsperre. Laut dem Internetportal transfermarkt.de steigerte Chandler seinen Marktwert kürzlich auf 2,5 Millionen Euro - Tendenz weiter steigend