Zum ersten Frankfurter Tor hatte Timothy Chandler dem Torschützen Marius Wolf den Ball maßgerecht aufgelegt. Beim zweiten Tor hatte er Mijat Gacinovic präzise in Szene gesetzt. Das Comeback des Frankfurter Flügelspielers, der sich am 21. Oktober gegen Borussia Dortmund einen Riss des Außenmeniskus zugezogen hatte und danach operiert worden war, ist beim 2:1 der Eintracht in Hamburg mehr als eindrucksvoll ausgefallen. „Überragend“ habe der rechte Verteidiger gespielt, lobte Sportvorstand Fredi Bobic, „als sei er nie weg gewesen.“ Für Trainer Niko Kovac war Chandlers Leistung „nach sieben Wochen Pause richtig gut.“

Der 27 Jahre alte Chandler war die Personifizierung des Frankfurter Willens. „Ich musste mich schon durchbeißen nach der langen Pause“, gab er zu, „das war wirklich hart heute.“ Kollege Marco Russ hatte eine ganz eigene Betrachtungsweise. Chandler habe schon gleich nach der Halbzeit „vor einer Ohnmacht“ gestanden, flachste er, habe aber dennoch bis zum Ende durchgezogen.

Wie Marius Wolf und Ante Rebic sollte Chandler eigentlich nicht gleich über 90 Minuten gehen. Doch durch die Verletzungen von Abraham und Gacinovic war die Rotation des Frankfurter Trainers an ihre Grenzen gestoßen. „Was man plant und was man bekommt, sind zwei paar Stiefel“, sagte Kovac nach dem erfolgreichen Hamburg-Ausflug.

Fürs Heimspiel am Samstag gegen Schalke hat er nun noch mehr Möglichkeiten. Abraham soll spielen können, („Ich denke, wir kriegen das hin“), Jetro Willems, der diesmal nicht im Kader gestanden hatte, Sébastien Haller und Kevin Prince Boateng werden ziemlich sicher in die Anfangsformation zurückkehren.

( pes)