Eintracht Frankfurt vs. Bremen: Timothy Chandlers Rückkehr soll der Eintracht Glück bringen

Acht Spiele ohne Sieg, sechs Niederlagen, zwei Unentschieden, ein mickriges Törchen erzielt, das ist die jüngste Bilanz der Mannschaft, die in der Vorrunde noch von Flensburg bis zum Bodensee als Mannschaft der Saison bezeichnet worden war. Die Frankfurter Eintracht ist in den vergangenen Wochen tief gefallen, obwohl sie in der Tabelle bisher nur vom dritten auf den achten Platz abgerutscht ist.

Platz acht, da kann man die sportliche Krise durchaus noch klein reden. Doch wäre die Vorrunde nicht so gut gelaufen, am Main würde kurz vor Ostern der Baum brennen. So aber weiß man noch nicht, wohin man blicken soll. Nach unten, obwohl der Relegationsplatz noch acht Punkte entfernt ist oder doch nach oben, wo der Abstand zur Europa League höchstens vier, vielleicht auch nur einen Punkt beträgt.

„Wenn wir gegen Werder gewinnen, sieht die Welt schon ganz anders aus“, sagte Niko Kovac am Donnerstag. Doch die Bremer, die heute (20.30 Uhr) im Frankfurter Stadtwald vorspielen, haben einen genau gegensätzlichen Saisonverlauf. Vor Weihnachten galten sie als Abstiegskandidat, nun sind sie das viertbeste Rückrundenteam, erfolgreicher als RB Leipzig.

„Sie haben einen Lauf“, weiß auch Eintracht-Trainer Kovac: „Fast immer, wenn sie aufs Tor schießen, geht der Ball auch rein.“ Kaum vorstellbar für die Adlerträger, die zuletzt lediglich sechs Prozent ihrer großen Chancen nutzen konnten. Und trotzdem sagt der Kroate: „Im Vergleich zur Hinrunde haben wir uns spielerisch weiterentwickelt.“ Wenn da doch nicht eine Kleinigkeit fehlen würde, die beim Fußball eben den Ausschlag gibt. „Leidenschaft, Spielwitz, Einstellung und Spielfreunde, das alles ist da. Was fehlt, ist die Chancenverwertung“, fasst Kovac zusammen.

Er wartet darauf, dass irgendwann der Knoten platzt, will trotz der Talfahrt taktisch nicht viel ändern. Die größte Änderung haben die Spieler bereits hinter sich: Von Donnerstag auf Freitag durften sie ausnahmsweise im eigenen Bett schlafen, trafen sich erst am Vormittag zum Training und gingen dann in ein Tageshotel. Dies sei aber der Englischen Woche geschuldet und nicht der schlechten Bilanz: „Die Spieler freuen sich, wenn sie mal wieder bei Frau oder Freundin schlafen können.“

Noch wichtiger könnte die Rückkehr von Timothy Chandler sein, der wegen seiner Gelbsperre beim 0:1 in Köln schmerzlich vermisst worden war. Kein anderer kann einen solchen Druck über die rechte Seite ausüben wie der US-Nationalspieler.

Auch bei Marco Fabián sieht es gut aus. Der Mexikaner war wegen Müdigkeit am Dienstag nach rund einer Stunde ausgewechselt worden. Kovac: „Ich gehe davon aus, dass Marco gegen Bremen aufläuft.“

An der Weser gibt man sich trotz der guten Ergebnisse weiter bescheiden. „Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern. Und da fehlen uns noch einige Punkte“, erklärte Sportchef Frank Baumann.

Mit Thomas Delaney (Muskelfaserriss) fehlt Werder derzeit das Mittelfeld-Herz. Auch Kapitän Clemens Fritz, Serge Gnabry, Robert Bauer, Lamine Sané und Philipp Bargfrede werden die Reise an den Main nicht mitmachen.

Kann also die Eintracht den Negativfluch vertreiben, der sich inzwischen über das gesamte fußballerische Rhein-Main-Gebiet ausgebreitet hat? Schließlich läuft es in Mainz und Darmstadt sowie beim FSV Frankfurt auch nicht. „Ich kann nicht erklären, ob es am Ebbelwei liegt oder woran auch immer“, ist Kovac trotz schwerer Situation gut drauf.