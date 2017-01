Eintracht Frankfurt: Torhüter Heinz Lindner ist plötzlich im Fokus

Heinz Lindner ist ein freundlicher und höflicher Mensch. Er entschuldigt sich, wenn andere mal auf ihn warten mussten, reicht jedem zur Begrüßung die Hand, hat immer ein Lächeln parat, auch in diesen Tagen, in denen er auf einmal mehr als sonst gefragt ist. In bislang eineinhalb Jahren bei der Frankfurter Eintracht hat der Schlussmann aus Linz selten im Blickpunkt gestanden – weil er die Bank und nicht das Tor gehütet hat. Doch das ist seit dem Samstag anders. Der Ausrutscher seines guten Freundes Lukas Hradecky bescherte diesem einen Platzverweis und Lindner in Leipzig einen plötzlichen Kaltstart in die Bundesliga – und einen weiteren Auftritt auf großer Bühne, am Freitagabend bei Schalke 04. „Jetzt ist der Moment gekommen, auf den ich hingearbeitet habe“, sagt der 27-Jährige. „Das Spiel nehme ich mit, das will ich gut bestreiten.“

Bilderstrecke Eintracht verliert bei RB Leipzig mit 0:3 - Hradecky sieht Rot

Wie es dazu kam, hat er selbst gar nicht richtig mitgekriegt. In der eisigen Arena der Himmelsstürmer von RB Leipzig war er noch so damit beschäftigt, sich auf der Bank einzumummeln gegen die Kälte, als Hradecky nach kaum zwei Minuten bei einem Klärungsversuch außerhalb des Strafraums ausrutschte, sich in der Not den Ball vor einem heranbrausenden Leipziger mit der Hand schnappte – und dafür regelgerecht Rot sah. Gestern sperrte das DFB-Sportgericht ihn für ein Spiel, den Besuch in Gelsenkirchen.

„Lukas hat mir im Flugzeug erzählt, wie es war, und zu Hause habe ich es im Fernsehen gesehen“, berichtet Lindner. „Dumm gelaufen. Das war ein Reflex.“ Viele Torhüter, glaubt er, hätten genauso reagiert: „Das passiert intuitiv.“ Für ihn selbst, der zuvor für die Eintracht nur ein Pokalspiel im August 2015 bestreiten durfte, weil Hradecky da gerade erst verpflichtet worden und noch nicht richtig im Training war, wurde daraus eine Liga-Premiere mit gemischten Gefühlen. Drei Tore kassierte er in dem ungleichen Spitzentreffen in Unterzahl, den ersten gleich nach seiner Einwechslung: Den nach Hradeckys Fehlgriff fälligen Freistoß boxte er weg, beim Nachschuss schliefen die Verteidiger. Lindner aber bewies, dass sich die Eintracht auf ihren Ersatztorhüter verlassen kann, in dem er Schlimmeres verhinderte als das 0:3, das es am Ende wurde.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Leipzig geschlagen

„Das ist abgehakt. Der Fokus liegt auf Schalke, da wollen wir das wieder hinbiegen“, sagt Lindner. Seine Vorbereitung darauf ändert sich kaum, obwohl alles anders ist als sonst. „Ich muss immer so arbeiten, als ob ich reinkommen könnte, damit ich da bin, wenn die Mannschaft mich braucht“, beschreibt er seine gar nicht leichte Reservistenrolle. Im Training immer alles geben, um doch nur auf der Bank zu sitzen? Das war bis Leipzig Lindners Los, und nach Hradeckys Sperre wird es wieder so sein.

„Lukas ist unsere Nummer eins, er macht das gut“, akzeptiert das der achtmalige österreichische Nationalspieler. „Ich versuche aber damit so umzugehen, dass ich der Mannschaft trotzdem helfe. Ich bin kein Unruhestifter, im Gegenteil, ich versuche, die Stimmung hochzuhalten.“ Mit Hradecky ist er befreundet, obwohl sie Rivalen sind, um den einen Platz zwischen Pfosten. „Ich suche mir meine Freunde nicht danach aus, ob sie sportliche Konkurrenten sind oder nicht“, sagt er. Hradecky wiederum betonte trotz des Ärgers über seinen Platzverweis, wie sehr er sich über Lindners Chance freue. „Das zeigt seinen Charakter“, meint Lindner.

Kommentar: Erstaunlich offen Lukas Hradecky hatte den Ball in Leipzig außerhalb seines Strafraums absichtlich mit der Hand gespielt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFL) hat Augenmaß bewiesen und den Torhüter clearing

Zufrieden mit seiner beruflichen Situation freilich kann er nicht sein: „Ich bin Profi geworden, um zu spielen.“ Im Sommer läuft der Zweijahresvertrag aus, die Zeichen stehen auf Abschied – auch wenn Lindner sagt, es sei nichts ausgeschlossen, auch der Verbleib in Frankfurt nicht. Ob dieses Spiel nun eine gute Gelegenheit ist, sich ins Schaufenster zu stellen? „Im Vordergrund steht für mich, dass ich der Mannschaft so gut wie möglich helfen will“, sagt er. „Um meinen Vertrag hätte ich mir auch so keine Sorgen gemacht. Das ist ein Bonus: Ich kann zeigen, dass ich ein guter Torwart und zu Recht bei Eintracht Frankfurt bin.“

Der Sommer ist noch weit, jetzt sind die Gedanken auf den Flutlicht-Abend im stimmungsvollen Schalker Stadion gerichtet, seinen ersten Bundesliga-Einsatz von Anfang an. „Für solche Spiele spielst du Fußball“, freut sich Heinz Lindner. Und er ist endlich wieder mittendrin statt nur am Rand dabei.

Mehr zur Eintracht

Eintracht Frankfurt DFB sperrt Hradecky für ein Spiel Der DFB ist gnädig: Eintracht-Keeper Lukas Hradecky muss nach seiner Roten Karte im Spiel bei RB Leipzig nur ein Spiel zuschauen. clearing

Eintracht Frankfurt Fan-Stimmen: "Clever, das ganze Pech des Jahres im ... Die Eintracht hat das erste Pflichtspiel des Jahres bei RB Leipzig verloren. Was sagen die Fans dazu? Wir haben die Stimmen aus dem offiziellen Forum der Eintracht zusammengefasst. clearing

Eintracht Frankfurt Ein Neuanfang zum Vergessen Das verpatzte Spitzentreffen in Leipzig sollte die Eintracht rasch abhaken. Einige Sorgen aber könnten nicht so bald vergehen. clearing

Eintracht Frankfurt Hradecky: „Das war doof von mir“ Nachdem er sich bei den Kollegen für den Fehlgriff des Tages entschuldigt hatte, kam Lukas Hradecky mit einem süß-sauren Lächeln aus der Kabine. clearing

Eintracht Frankfurt Hellmann über Fans: Protestkultur angemessen Axel Hellmann lobte die friedlichen Frankfurter Fans in Leipzig und bezeichntete die Protestkultur gegen RB als durchaus angemessen clearing

Eintracht Frankfurt Adlerauge: Eintracht rutscht in Leipzig aus Die tapfer kämpfende Eintracht erwischte einen gebrauchten Abend und verliert bei RB Leipzig mit 0:3. Ein Kommentar von Dieter Sattler. clearing

Eintracht Frankfurt Medienecho: Blackout in Leipzig Mit nicht einem Punkt aber einer Portion Spott im Gepäck traten die Frankfurter am Samstag nach einer 0:3-Niederlage die Heimreise aus Leipzig an. In unserem Medienecho haben wir die Pressestimmen zum Eintracht-Blackout in Leipzig zusammengetragen. clearing

Eintracht Frankfurt Eintracht erwischt rabenschwarzen Abend in Leipzig Ein gebrauchter Abend für die Eintracht. Die SGE kassiert die höchste Saisonniederlage, weil bei Hradecky und Co. einiges schief ging. clearing