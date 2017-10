Eintracht Frankfurt: Trainer Kovac: Zum Geburtstag viel Glück?

In groben Zügen steht das Geburtstagsprogramm. Jetzt geht es darum, ob es auch mit den Feinheiten klappt. Am Sonntag wird Niko Kovac 46, am heutigen Samstag (15.30 Uhr) tritt die Frankfurter Eintracht bei Hannover 96 an. „Ich wünsche mir, dass wir dort punkten“, sagt der Trainer: „Wenn sich die Jungs dort selbst beschenken, beschenken sie auch mich.“

Die Mannschaft hat Erfahrung mit solchen Präsenten. Im vergangenen Jahr schaffte sie anlässlich Kovacs Geburtstag zu Hause in Unterzahl ein 2:2 gegen Bayern München. Und bei der aktuellen Auswärtsstärke der Frankfurter in der Fußball-Bundesliga – sieben ihrer zehn Punkte holte sie auf fremden Plätzen – kann der Trainer durchaus auf ein weiteres Geschenk hoffen. Sicher sein kann er hingegen, dass sich am Sonntag die Familie um ihn versammeln wird. „Wir werden dann in kleinem Rahmen zusammen sein“, verriet Kovac gestern.

Ob es dann gleich zwei Anlässe zum Feiern gibt, wird sich heute in Hannover zeigen. Die Eintracht reist mit großen Personalproblemen nach Niedersachsen. Neben dem gesperrten Simon Falette sowie den schon länger verletzten Marco Fabian, Alexander Meier, Omar Mascarell, Danny da Costa und Gelson Fernandes könnten bis zu fünf weitere Spieler ausfallen.

Marc Stendera, der Doppeltorschütze beim letzten Liga-Sieg in Hannover vor fast genau zwei Jahren, ist immer noch krank. Slobodan Medojevic hat seit dem Testspiel in Fulda Wadenprobleme, fällt ebenfalls aus. Ein Einsatz von Jonathan de Guzman, der nach seiner Zahn-OP nur wenig trainiert und nun auch noch Oberschenkelprobleme hat, ist fraglich.

Dasselbe gilt für Abwehrchef Makoto Hasebe (Knie) und Stürmer Sebastién Haller (Erkältung). Der Franzose hat zwar wieder mit leichtem Lauftraining begonnen und ist nach Hannover mitgereist. Sowohl für Hasebe („So wie ich ihn kenne, wird er alles tun, um dabei zu sein“) als auch für Haller konnte Kovac jedoch gestern noch kein grünes Licht geben.

Um für alle Fälle gerüstet zu sein, hat der Trainer 19 Spieler mitgenommen. Angesichts der Dicke der Krankenakte verteidigte der Coach gestern wieder einmal die Kaderplanung der Frankfurter Verantwortlichen. 35 Profis stehen auf der Lohnliste – „aufgebläht“, nennen das Kritiker. Kovac kontert: „Es ist nicht schön, so viele kranke oder verletzte Spieler zu haben. Aber gerade aus dem Grund haben wir einen breiten Kader. Stellen Sie sich vor, wir hätten diesen breiten Kader nicht. Dann würden wir heute mit ein paar A-Jugendlichen losfahren.“

Der Ausfall so vieler Spieler biete nicht zuletzt auch Chancen für die bisherigen Ersatzleute, sich zu präsentieren. „Jetzt können sie die Unzufriedenheit, die sicher bei dem einen oder anderen herrscht, in gute Taten umsetzen“, sagt Kovac. Branimir Hrgota im Angriff oder Marco Russ in der Abwehr dürften sich da angesprochen fühlen. Die größten Lücken tun sich allerdings im defensiven Mittelfeld auf. Da hat die Eintracht kaum noch Alternativen.

Was die Eintracht heute in Hannover erwartet, hat der Frankfurter Trainer gestern nachdrücklich skizziert: „Das ist eine gute, gute Mannschaft. Wir müssen einiges an den Tag legen, um dort zu bestehen.“ Die Aufsteiger aus Niedersachsen präsentieren sich als Überraschungsteam, nehmen mit zwölf Punkten Tabellenrang fünf ein, drei Plätze vor der Eintracht, die zwei Zähler weniger auf dem Konto hat.

Hannover 96, mit dem ehemaligen Frankfurter Kapitän Pirmin Schwegler in seinen Reihen, ist heimstark, hat in der heimischen Arena noch kein Spiel verloren. Niko Kovac sind weitere Besonderheiten aufgefallen: „Sie machen genau das, was man tun muss in dieser Liga: Sie stehen sehr kompakt, arbeiten unheimlich hart gegen den Ball und versuchen, dem Gegner die Zeit und den Raum zu nehmen“, sagt der Eintracht-Trainer.

Außerdem habe Hannover bislang noch kein Gegentor während der ersten Halbzeit zugelassen: „Sie versuchen lange die Null zu halten, um dann zurückzuschlagen.“ Es kann heute also wieder eine über weite Strecken zähe Angelegenheit werden. Kovac wird sich wahrscheinlich gedulden müssen. Aber gefeiert wird ohnehin erst am Sonntag.