Gerüchte um Oczipka: Trainer Kovac will seinen Verteidiger nicht ziehen lassen

Niko Kovac war noch ein bisschen außer Atem. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hatte gerade einen 40-minütigen Waldlauf gemeinsam mit den Spielern hinter sich gebracht, bevor er den Journalisten die eine oder andere drängende Frage beantwortete. Als die Rede auf ein angebliches Interesse des FC Schalke 04 an Verteidiger Bastian Oczipka kam, stutzte Kovac kurz. Und gab dann glasklare Antworten: „Ich weiß davon nichts. Basti wird am Donnerstag mit uns nach Amerika reisen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nächste Saison bei Eintracht Frankfurt spielen wird.“

Lächerlicher Betrag

Einzig ein unmoralisches Angebot der wie die Eintracht nicht für Europa qualifizierten Schalker könnte daran was ändern. „Wenn sie uns mit Geld zuschütten . . .“, sagte Kovac. Aufgebracht hatte das Gerücht der TV-Sender „Sky“, der auch gleich die Ablösesumme auf 3,5 Millionen Euro bezifferte. Ein geradezu lächerlicher Betrag im Vergleich zu jenen Summen, die in dieser Transferperiode für durchschnittliche Bundesligaspieler bezahlt werden. Oczipkas Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis Sommer 2018 und ähnlich wie bei Torwart Lukas Hradecky laufen Gespräche, um den Kontrakt vorzeitig zu verlängern.

Dass die Frankfurter durchaus bereit wären, den einen oder anderen Spieler in dieser Transferperiode zu verkaufen, ist kein Geheimnis. Doch die sportlich Verantwortlichen denken da eher an einen Mittelfeldspieler, keinesfalls an einen linken Verteidiger wie Oczipka, der zudem in seiner starken letzten Saison auch noch bewiesen hat, dass er im Notfall Innenverteidiger spielen könnte. Zudem steht mit Taleb Tawatha nur eine Alternative im Kader, der in seiner Qualität weit entfernt ist von Oczipkas Leistungsfähigkeit. Dass die Eintracht bei dieser Konstellation bei im Vergleich läppischen 3,5 Millionen Euro schwach werden könnte, ist eher unwahrscheinlich. „Ich möchte ihn jedenfalls behalten“, macht der Trainer deutlich, der zwei Tage vor der Abreise zu einer USA-Tour auch so schon genügend personelle Probleme hat.

Zu den länger verletzten Spielern wie Alex Meier, Carlos Salcedo, Marius Wolf und Omar Mascarell und den Nationalspielern aus dem Sommer wie Mijat Gacinovic, Marco Fabián und Aymen Barkok, die nicht mitfliegen, gibt es nun noch Torwartsorgen. Die Verletzung, die sich Leon Bätge am ersten Trainingstag zugezogen hat, hat sich als Teilriss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk herausgestellt. Eine Operation wird, so Mannschaftsarzt Christoph Seeger, nicht nötig sein. Bätge wird konservativ behandelt und drei Monate ausfallen. Und noch hat die sportliche Leitung nicht entschieden, ob die neue Nummer Zwei, Jan Zimmermann, bei dem ebenfalls am ersten Trainingstag eine Wunde am Oberkörper aufgeplatzt ist, die anschließend genäht wurde, mitfliegen kann. A-Jugendtorwart Tobias Stirl wird einen der Keeper vertreten. Ein anderer A-Jugendlicher hat gerade einen Vertrag bis 2019 unterzeichnet. Stürmer Nelson Mandela Mbouhom wird die komplette Vorbereitung mit den Profis bestreiten (siehe Text auf dieser Seite).

Und es gibt noch weitere gute Nachrichten. Der Gesundheitszustand von Marc Stendera, der im April am Knie operiert worden ist, hat sich so schnell gebessert, dass er wie Makoto Hasebe nun doch der Reisegruppe nach Übersee angehören wird. Ob die beiden Mittelfeldspieler auch in einem der drei vereinbarten Testspiele eingesetzt werden können, ist noch offen. Zudem hat der Trainer die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ein weiterer Neuer zeitnah zum Team stoßen könnte. Ein Kandidat ist der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler Jonathan de Guzmann vom SSC Neapel, zuletzt Chievo Verona. „Schau’n mer mal“, sagte Kovac ganz lässig.

Reisestrapazen

Der Eintracht-Trainer steht in diesen Tagen und Wochen vor schwierigen Aufgaben. Der Trainingsaufbau wird durch die Reisestrapazen, die Zeitunterschiede und die drei Spiele in Seattle, San José und Columbus ziemlich erschwert. Auch für ihn sei dies eine „neue Erfahrung“, gibt Kovac zu. Dabei sei ihm die USA lieber als China. „Wir wollen trotzdem ähnliche Umfänge trainieren wie im letzten Jahr“, sagt er, „wir haben unser Programm genau zurechtgelegt und hoffen, dass wir es durchziehen können.“

Zumindest im zwischenzeitlichen Camp Chula Vista würde die Eintracht im amerikanischen Olympia-Stützpunkt „optimale Bedingungen“ antreffen. Kovac: „Wir werden fit in die Saison gehen.“