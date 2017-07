Eintracht Frankfurt: Transfer-Knüller: Kommt Jetro Willems zur Eintracht?

Het is niet Freiburg, maar naar het schijnt is Jetro Willems op weg naar Eintracht Frankfurt, zo meer @VI_nl #PSV — marco timmer (@marcotimmer) July 16, 2017

Es wäre eine kleine Sensation: Gerüchten zufolge könnte Eintracht Frankfurt unmittelbar vor der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Jetro Willems stehen. Der 23-Jährige spielt seit sechs Jahren für die PSV Eindhoven, zweimal holte er mit dem Team die niederländische Meisterschaft.Erst hieß es, Willems würde seinen Verein in Richtung Freiburg verlassen. "Voetbal International"-Reporter Marco Timmer hingegen mutmaßte auf Twitter, dass der Verteidiger zu Eintracht Frankfurt wechseln könnte. Das Nachrichtenportal berichtete daraufhin auch ausführlicher über diese Möglichkeit. Am Montag könnte der Holland-Profi den Medizincheck in Frankfurt absolvieren.Nach dem Abgang von Bastian Oczipka zu den Königsblauen, besteht seitens der Frankfurter Bedarf in der Defensive. Für die Position wären bislang etwa Tim Leibold, Konstantin Rausch oder Dennis Aogo infrage gekommen. Es würde aber durchaus zu

Eintracht Frankfurt Nach Oczipka-Abgang: Die 10 besten SGE-Abwehrspieler ... Wir haben die 10 besten Abwehrspieler in diesem Jahrtausend zusammengestellt. Es sei vorab verraten: Neu-Schalker Bastian Oczipka ist nicht darunter. clearing

Bobic passen, einen solchen Knüller-Transfer bis kurz vor knapp geheim zu halten.Willems Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei 7,5 Millionen Euro. (feh)