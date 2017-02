Nachdem Stürmer Haris Seferovic am Samstag bei der Hertha die Rote Karte gesehen hatte, hatte Eintracht-Coach Kovac gesagt, sein Team sei die "Tretertruppe Nummer eins" in Deutschland. Jetzt rudert der 45-Jährige zurück.

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich vehement gegen das Treter-Image seiner Elf gewehrt. Die Diskussion gehe in eine "falsche" Richtung. "Wir sind keine Mannschaft, die umtritt, was sich bewegt", sagte Kovac vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld (18.30 Uhr/Sky).



Der 45-Jährige machte deutlich, dass er es inzwischen leid sei, immer "über dasselbe Thema" zu reden. "Ich werde da in Zukunft auch nichts mehr zu sagen", kündigte Kovac an. Nach dem Spiel bei Hertha BSC Berlin (0:2) und der Roten Karte gegen Eintracht-Stürmer Haris Seferovic am vergangenen Samstag hatte der Ex-Profi voller Ironie erklärt: "Wir sind die Treter-Truppe Nummer eins in Deutschland."

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt verliert bei Hertha BSC mit 0:2

Die Hessen sind in der laufenden Saison mit fünf Rote Karten, einer Gelb-Roten Karte sowie 58 Verwarnungen das Schlusslicht in der Fairness-Tabelle der Bundesliga. Kovac verwies darauf, dass es nicht alle Rote Karten wegen Foulspiels gegeben habe und nicht jede Hinausstellung nachvollziehbar gewesen sei. "Da war zum Beispiel eine Rote für Timothy Chandler dabei, die keine war. Und ein Zupfer von Michael Hector oder ein vermeintlicher Kopfstoß von Szabolcs Huszti", meinte Kovac.

Eintracht Frankfurt Die Eintracht sieht schon wieder Rot: Sünder Seferovic Der Aussetzer von Seferovic macht die letzten Frankfurter Hoffnungen in Berlin zunichte. Die Kartenflut geht weiter. Trainer Kovac kündigt eine saftige Geldstrafe an. clearing

Den Platzverweis für Seferovic sowie jenen für Abwehrchef David Abraham am Wochenende zuvor gegen den FC Ingolstadt (0:2) bezeichnete Kovac allerdings als berechtigt. Der Schweizer Nationalspieler Seferovic wurde von der Eintracht bereits zu einer Geldstrafe in unbekannter Höhe verurteilt. "Der Betrag kommt einem karitativen Zweck zugute", meinte Kovac.

Bilderstrecke Eintracht: Die brutalsten Verletzungs-Schicksale

Die zuletzt gesperrten Defensivkräfte Abraham und Omar Mascarell kehren gegen Bielefeld wieder zurück in die Startelf der Hessen, die in der Bundesliga zuletzt drei Pleiten in Serie kassierten. "Wir müssen uns dagegen stemmen und uns unser positives Image schleunigst zurückholen", forderte Kovac mit Blick auf die sportliche Durststrecke und die Rüpel-Diskussionen. (sid/red)

Mehr zum Thema

Eintracht Frankfurt Fan-Stimmen: "Der Negativlauf muss gestoppt werden" Die Eintracht hat bei Hertha BSC mit 0:2 verloren. Was sagen die Fans dazu? Wir haben die Stimmen aus dem offiziellen Forum der SGE zusammengefasst. clearing

Eintracht Frankfurt Medienecho: Eintracht bekommt nächsten Tiefschlag Die Eintracht verliert das Top-Spiel bei Hertha BSC mit 0:2. Wir haben die Pressestimmen in unserem Medienecho zusammengefasst. clearing

Eintracht Frankfurt Einzelkritik: Wie war die Leistung der Adler in Berlin? Das Spiel der Eintracht bei der Hertha ging mit 0:2 verloren. Doch wie war die Leistung der einzelnen Spieler? Wir haben sie in unserer Einzelkritik aufgeführt. clearing

Eintracht Frankfurt Achtung, die Adler in Absturzgefahr! Es hätte ein Meilenstein auf dem Europa-Weg werden können. Stattdessen wächst die „kleine Delle“ bei der Eintracht in Berlin weiter an. clearing

Eintracht Frankfurt Adlerauge-Kommentar: Eintracht in der Ergebniskrise Die Eintracht verliert bei Hertha BSC mit 0:2. Die SGE startete besser als erwartet, musste am Ende aber doch die dritte Niederlage in Folge schlucken. Jetzt muss der Schalter gegen Bielefeld umgelegt werden. Ein Kommentar von Dieter Sattler. clearing