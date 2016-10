Eintracht Frankfurt: Ultras wollen gegen Bayern trotz Blocksperre Flagge zeigen

Sie sind ausgesperrt für das Spiel gegen den FC Bayern München. Trotzdem werden die Ultras Frankfurt (UF) am Samstag Flagge zeigen. Um 12.30 Uhr ist Treffpunkt in der Innenstadt am Willy-Brandt-Platz, dann wollen die Hardcore-Fans der SGE mit der S-Bahn zum Bahnhof Sportfeld fahren. „Einen gemeinsamen Tag mit Fußball lassen wir uns als Eintracht-Fans aber natürlich vom korrupten DFB nicht nehmen! . . . Egal, wie oft sie uns bestrafen: Los werden sie uns niemals!“, heißt es in ihrem zornig formulierten Aufruf.

Eintracht Frankfurt DFB-Sportgericht weist Antrag auf ... Nachdem die Eintracht-Verantwortlichen zuletzt beantragt hatten, das Verfahren rund um die Vorfälle in Magdeburg wieder aufzurollen, hat der DFB diesen Vorstoß heute zurückgewiesen. clearing

„Die Ultras machen mit dieser Aktion aufmerksam gegen Kollektivstrafen, sie fühlen sich ungerecht behandelt“, sagt Basti Beck vom Frankfurter Fanprojekt. Ein Ausweichen in andere Bereiche des Stadions – wie geschehen gegen Stuttgart und Schalke, als der Block 40 bereits gesperrt war wegen Ausschreitungen – ist diesmal nicht möglich, denn alle Tickets gegen den deutschen Rekordmeister sind längst verkauft. Im Umfeld des Stadions wollen die Ultras ein Alternativprogramm organisieren – wohl vornehmlich rund um das Bistro Reflex am Stadion-Bahnhof. Provokative Aktionen, die gegen den Deutschen Fußball-Bund gerichtet sind, sind zu erwarten. Zu rechnen ist mit mehreren Hundert, die dem Aufruf folgen werden.

Auf die Anreise der übrigen Zuschauer dürfte sich die Aktion vermutlich nicht in größerem Maß auswirken. Wer dem Treiben allerdings aus dem Weg gehen möchte, für den besteht die Möglichkeit, mit der Straßenbahn (vom Hauptbahnhof) oder mit dem Bus (vom Südbahnhof) zum Stadion zu fahren.

Eintracht Frankfurt Teure Tickets: Eintracht Frankfurt gegen Schwarzmarkthandel Eintracht Frankfurt verstärkt den Kampf gegen den Schwarzmarkthandel mit Eintrittskarten. Die Fans sollen die Spiele zu regulären Preisen beuchen können. clearing

(fri)