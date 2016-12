SGE-Check: TSG Hoffenheim: Ungefragt in der Fankurve

Das ist los beim Gegner:

Friede, Freude, Eierkuchen. Unter Trainer Julian Nagelsmann hat die TSG Hoffenheim eine Volte von Kovac’schen Ausmaßen hingelegt und sich vom Abstiegskandidaten zu einem Club mit europäischen Ambitionen entwickelt. Nagelsmann ist zwar erst 29 Jahre alt und damit in einem Alter, in dem andere gerade mit Ach und Krach ihr Grundstudium beenden, zählt aber dennoch bereits zu den besten und begehrtesten Fußballlehrern des Landes. TSG-Gönner Dietmar Hopp sieht das Trainertalent langfristig bei sich in Hoffenheim, was freilich ein wenig optimistisch ist. Schließlich will ein Coach mit diesen Fähigkeiten sicherlich auch irgendwann mal einen richtigen Verein trainieren.

Der Star des Teams:

Der Star des Teams: Ganz klar Sandro Wagner. Zumindest wenn man Sandro Wagner Glauben schenkt. Der sagte nämlich unter der Woche, er sei „der mit Abstand beste deutsche Stürmer“, und das schon seit einer ganzen Weile. Ein akuter Fall von Größenwahn? Mitnichten, denn ein Blick in die Statistik offenbart Erschreckendes: Sandro Wagner ist mit 17 Treffern in der Tat der deutsche Stürmer mit den meisten Bundesligatoren im Kalenderjahr 2016, gefolgt von seinem Teamkollegen Mark Uth, Leipzigs Timo Werner und Ingolstadts Moritz Hartmann. Es kann also sein, das Wagner Recht hat, die viel bedeutsamere Wahrheit aber ist, dass Fußballdeutschland anscheinend unter einem ausgewachsenen Stürmerproblem leidet. Oder eben mit dem Vierersturm Uth-Wagner-Werner-Hartmann 2018 Weltmeister wird.



Die Formkurve:

Einen solchen Aufschwung wie jenen seines Lieblingsspielzeugs hat Dietmar Hopp nicht einmal mit seiner SAP-Aktie erlebt. In dieser Saison ist seine Turn- und Sportgemeinschaft noch ungeschlagen und rangiert, obschon punktgleich, einen Platz vor der Eintracht auf dem vierten Tabellenplatz. Wobei der Höhenflug der Hoffenheimer inmitten all der Überraschungsteams von Leipzig über Frankfurt bis Berlin fast ein wenig unbeachtet bleibt.



Wenn diese Mannschaft ein Promi wäre, dann:

Phil Collins. Sehr schnell sehr erfolgreich, dann sehr lange relativ egal, aktuell aber mit einem überraschenden Comeback. Dabei stets sehr umstritten und bei vielen eher unbeliebt. Außerdem ist Fan der TSG zu sein wahrlich A Groovy Kind of Love, um mal im Bild zu bleiben. Reicht es dieses Jahr für einen Charterfolg in Europa?

Super Platzierung, toller Fußball, Kurs Europa: Bei der TSG ist derzeit Party angesagt. Interessiert halt nur keinen.



Welches Instrument fehlt in der Vereinshymne:



Natürlich die Schallkanone. Klar ist: Nicht jede Vereinshymne kann so wunderschön sein wie „Im Herzen von Europa“. Allerdings ist es oft auch die Tradition, die eine Hymne zu dem macht, was sie ist. Und damit etwas, was der TSG natürlich abgeht. Warum also nicht das gesichtslose „Wir sind Hoffe“ mit einem echten Stück Vereinsgeschichte aufpeppen und das Lied mit den legendären Hochfrequenztönen unterlegen, mit denen – angeblich im Alleingang von einem übermotivierten Hilfs-Hausmeister – einst Beschimpfungen gegen Mäzen Dietmar Hopp per selbstgebauter Schallkanone entgegengewirkt werden sollte?

Die Hoffenheimhymne zum Nachhören

Warum die Eintracht gewinnt:

Es ist das Duell zweier Überraschungsteams, angeleitet von zwei Überraschungstrainern. Da Niko Kovac mit 45 Jahren allerdings 16 Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel hat, trickst er Nagelsmann mit ein paar taktischen Kniffen einfach aus. Die falsche Neun, gespielt von Makoto Hasebe, klappt genauso hervorragend wie die überraschende Aufstellung Ante Rebics als Ausputzer. Zudem verbringt Sandro Wagner die meiste Zeit des Spiels in der Hoffenheimer Fankurve, wo er ungefragt selbstbeflockte Nationalmannschafts-Trikots signiert, woraufhin der TSG die Durchschlagskraft im Sturmzentrum fehlt. 3:0 für die Eintracht.

