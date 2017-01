Eintracht Frankfurt: Unser Eintracht-Reporter in Abu Dhabi: Das Trainingslager-Tagebuch

Wenn Ratten stören

Eintracht Frankfurt Das Geheimtraining der Adler zahlt sich schnell aus Beim Testspiel gegen den chinesischen Erstligisten Chang Chun Jatai FC dauerte es nur elf Minuten, bis eine frisch getestete Freistoß-Variante klappte. clearing

Außenbandverletzung im Knie Eintracht: Ausfall von Neuzugang Ordóñez Das ist bitter! Eintracht-Neuzugang Andersson Ordóñez muss im Trainingslager in Abu Dhabi erstmal passen. Der Innenverteidiger aus Ecuador hat sich eine Außenbandverletzung im Knie zugezogen. clearing

Abu Dhabi ist eine moderne Stadt. Besonders luxuriös geht es im Hotel Emirates Palace zu, wo sich die Fußballer der Frankfurter Eintracht derzeit vorbereiten. Mit dabei: Charly Körbel, Bundesliga-Urgestein und Leiter der Eintracht-Fußballschule. Wenn er Zeit hat, schaut er sich das Profi-Training an.„Na, Charly, hattet ihr es früher auch schon so schön?“ Der inzwischen 62-Jährige schüttelt lachend den Kopf.Ehe er seine 602 Bundesligaeinsätze hatte feiern können, hatte er unzählige Trainingslager über sich ergehen lassen müssen. Und was war das Schlimmste? „Das in Nordfrankreich.“ Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Was war denn so schlimm? „Alles. Es war saukalt und zu essen gab es auch kaum etwas.“Es war im Winter 1987/88, als Trainer Karlheinz Feldkamp ein Kaff in der Normandie als Winterquartier ausgewählt hatte. Er kannte es vom Sommerurlaub, zu diesem Zeitpunkt ein netter Ort mit vielen Touristen und guter Küche. „Aber im Januar war da niemand, wir waren wie unter Schock. Das Hotel hatte außer uns keine Gäste.“ Und wohl auch keinen gescheiten Koch, die Verpflegung war mies.Doch die Spieler hatten wenigstens da vorgesorgt. Der Vater von Stürmer Holger Friz war Metzger, hatte die gesamte Truppe mit Würsten und Brot versorgt, schön in Folie eingeschweißt, damit alles länger hält.Und so traf sich nach den kargen Abendessen die gesamte Mannschaft auf ein, zwei Zimmern, futterte Fleischwurst, gutes Bauernbrot, grinste sich was und spielte aus Langeweile von Frank Schulz mitgebrachte Gesellschaftsspiele. Aber wohin dann mit den Vorräten, es gab keine Kühlschränke? Die Kisten wurden halt auf den kalten Dachboden gestellt.Das ging ein, zwei Tage gut, bis Katzen und Ratten die unerwarteten Nahrungsergänzungsmittel fanden und diverse Packungen vertilgten oder beschädigten. „Wir mussten eine ganze Menge dann wegwerfen“, erinnert sich Körbel.Schlecht war die Vorbereitung wohl trotzdem nicht gewesen: Gut fünf Monate später feierte die Eintracht mit dem 1:0 gegen Bochum in Berlin ihren zumindest bis heute letzten Sieg im DFB-Pokal.