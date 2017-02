Eintracht Frankfurt: Unten heißt es kämpfen! Oben auch?

Eintracht Frankfurt steht auf Platz 18 der Tabelle. Und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Wohlgemerkt nicht in der eigentlichen Bundesliga-Tabelle, sondern in der Fairplay-Tabelle. Was am Tabellenende eine Tugend ist, könnte oben zum Problem werden.

Schon lange stand die Eintracht nicht mehr so gut da, wie in dieser Saison. Der bisherige, tolle Saisonverlauf könnte in der besten Platzierung seit mehr als 20 Jahren gipfeln. Nur in einem Klassement steht die Eintracht wie so oft ganz unten: Die Fairplay-Tabelle.Mit bisher 57 gelben, vier roten und einer gelb-roten Karte spielt keine Mannschaft eine farbenfrohere Saison. Die Quittung dafür hat die Eintracht bereits erhalten: Mit Abraham und Mascarell fehlen derzeit zwei wichtige Spieler, weil sie gesperrt sind. Chandler und Oczipka sind im nächsten Spiel von einer Sperre bedroht. Hindernisse, die in Kombination mit dem aktuellen Eintracht-Lazarett zur Unzeit kommen.Doch wie sieht die Fairness-Statistik der Adler in der Vergangenheit aus? Wer die Fairplay-Tabelle mit der jeweiligen Bundesligatabelle vergleicht, kann einen groben Zusammenhang zwischen Leistung und Fairplay erkennen. Kämpft die Eintracht in der unteren Tabellenhälfte, fällt die Fairnesswertung meist schlecht aus. Dies zeigt die Auswertung der letzten zehn Jahre.Die Saison 2007/08 und 2012/13 liefert Gegenbeispiele: Tummelt sich die Eintracht auf einstelligen Tabellenplätzen, sieht es auch in der Fairplay-Tabelle rosig aus. So sehr wie in dieser Saison klaffte die Differenz jedoch noch nie auseinander. Während die Eintracht in der Bundesliga um international Plätze spielt, liegt sie in der Fairplay-Tabelle auf dem letzten Platz.

Was nicht in die Fairplay-Tabelle eingeht, sind herausragende Fairness-Momente. Für sein Verhalten nach dem zweiten Relegationsspiel gegen Nürnberg vor der Saison, erhielt Nico Kovac zwar die Fair-Play-Medaille des DFB, in die Fairplay-Wertung gehen jedoch bloß die Straf-Karten ein. Eine gelbe Karte zählt einen Punkt, eine gelb-rote Karte drei Punkte und eine rote Karte fünf Punkte. Je weniger Punkte die Mannschaft sammelt, desto besser steht sie in der Tabelle da.Die Konkurrenz an der Tabellenspitze zeichnet sich in der Regel auch durch gute Plazierungen in der Fairplay-Tabelle aus. Das Kämpfen und Ackern im Tabellenkeller wichtige Tugenden sind, hat die Eintracht schon oft bewiesen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Stil auch oben in der Tabelle auszahlt - gegen eine Konkurrenz, die deutlich weniger Karten sammelt.